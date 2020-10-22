Геннадий Онищенко: В России пора возродить вытрезвители. Иначе - сопьёмся

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Я хочу объяснить радиослушателям, что благодаря Геннадию Григорьевичу…

- Лично, несмотря на большую занятость, благодаря Геннадию Григорьевичу. Ну, Александр, хватит об этом!

- Чего вы меня перебиваете? Я вас не перебиваю.

- Вы не имеете права перебивать. Вы мой самозванный помощник.

- Самопровозглашенный! Так вот - я бросил пить, курить и знакомиться с женщинами в автобусах, благодаря Онищенко. И вот теперь мои друзья просили у вас узнать - не пора ли возродить в России вытрезвители? В свое время вы работали в вытрезвителе. А я однажды был клиентом.

- Нет, я не работал.

- Так как - возродим?

- Во-первых, я развею этот абсолютно вульгарный миф обо мне. Я не работал в вытрезвителе. Мы - как студенты. У нас была добровольная народная дружина, и мы дежурили там, патрулировали улицы…

- А я был клиентом.

- И приходили в вытрезвитель. После третьего курса мы имели право делать заключение, и мы давали, пьян этот человек или, может быть, у него что-то другое.

А вытрезвители, я считаю, нужно вернуть.

- Вот!

- На какой основе? Они, кстати, уже в ряде регионов работают. Как правило, это вытрезвители частные, потому что государство на себя не берет эти структуры.

МВД не хочет на себя их брать. Конечно же, врачи не могут забирать с улицы нетрезвого человека, медицине такое право не дано. Мы квалифицируем, насколько человек пьян, когда его привезут к нам. Но вытрезвители нужны.

- А то что - сопьёмся?

- К сожалению, потребление спиртного у нас - выше 10 литров безводного алкоголя на душу населения...

- В год.

- Да, в год (будем говорить так, это - чистый спирт). Критической чертой, по оценке Всемирной организации здравоохранения, считается уже 8 литров.

Каждый литр сверх 8 – это разрушение генофонда нации, это дополнительные смерти.

И целый ряд политических партий очень активно у нас пропагандируют и проводят всякого рода законопроекты, которые абсолютно не нужны. Это плохо, это очень серьезный бич для нашего общества...

- Надо трезво все взвесить. И решение принять.

- Надеюсь, все к этому идёт...

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