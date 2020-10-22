«Нам нужны машины времени, которые предъявят будущее уже сейчас»

Фото: Международный форум «Открытые инновации»

Как после пандемии будет функционировать бизнес — и с точки зрения технологий, и с точки зрения ценностей. Что вообще происходит сегодня с миром — это этап эволюционного развития или же революция? Такие вопросы обсуждали 21 октября на девятом Международном форуме «Открытые инновации» участники сессии «Техноимаджинариум», собравшей вместе футурологов и венчурных инвесторов.

«Мы все ошиблись, не сумев предположить, что случится пандемия. Произошли невероятные перемены, и сейчас нам нужно сделать так, чтобы технологии, о которых говорилось последние пять лет, — все эти "облака", роботы, искусственный интеллект, — работали вместе, в гармонии. Самой "осязаемой" переменой стала работа на удаленке, но это видимая часть айсберга. Важно не где мы работаем, а как», — заявил CEO глобальной консалтинговой компании Tomorrow Майк Уолш.

По словам эксперта, в ближайшем будущем людям потребуется мобильность и автономность, подкрепленная при этом большим объемом «общей» памяти — задокументированными решениями, чтобы быстро вводить в курс дела новых сотрудников и следить, как эволюционирует компания. Особое значение получит объективность — умение обсуждать задачу и принимать решение, исходя из данных аналитики, а не из отношений внутри команды. «В процессе принятия решений становится важна концепция направленной скорости — кто бежит быстрее, тот и выигрывает», — отметил Майк Уолш.

Вице-президент Fanuc Europe Corporation по Восточной Европе Марко Делаини считает, что по результатам пандемии значительно распространится применение «помогающих» роботов. «Все это укладывается в тренды устойчивого развития —больше эффективность, меньше потребление ресурсов и отходов. Раньше спрос на коботов — роботов, работающих вместе с человеком, — был на уровне 5%, сейчас он значительно выше. Сервисные роботы, которые пылесосят, чистят, моют, нужны не только промышленности, а нам всем, потому что они смогут обеспечить должный уровень безопасности», — сказал Марко Делаини.

Жаль, что название «Большая перезагрузка» кем-то запатентовано, оно идеально подходит к тому, что происходит в мире сейчас, отметил исполнительный партнер Gartner Николай Бутвина. По его словам, по итогам «перезагрузки» особенно востребованными станут технологии дополненной реальности, облачные решения, искусственный интеллект, машинное обучение, гиперавтоматизация, возможность оперировать разными каналами коммуникации. «Приходит следующее поколение компьютерных технологий — квантовый компьютер. Биохакинг, апгрейд людей, хранение данных в ДНК, создание цифрового двойника планеты — это то, что будет завтра и во что имеет смысл инвестировать», — заявил Николай Бутвина.

CEO агентства The Futures Герд Леонгард обратил внимание на то, что сами по себе технологии нейтральны. Важно, кто и с какой целью использует их, где находятся границы разумного и этического. По словам эксперта, пандемия выделила четыре приоритетных для выживания сферы — технологии, медицина, государство и окружающая среда: «Мы как человечество уже заработали много денег. Нам пора повернуть в другую сторону, в том числе к экологичным решениям. У нас бедность, климат меняется, нефть заканчивается — все, хватит, нужен другой подход. Или мы построим экономику замкнутого цикла, или не будет никакой экономики».

«Нас ожидает резкая смена ценностных и поведенческих моделей. Человечество меняется стремительно, и мы лишь в начале пути. Какими бы замечательными предсказателями мы не были, как все будет на самом деле, мы все равно не знаем. Поэтому нам нужны машины времени! Но не те, что переместят нас из прошлого в будущее, а такие, которые позволят нам предъявить будущее уже сейчас», — сказал заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной инфраструктуры Российской венчурной компании Михаил Антонов.

Такие «машины времени» РВК ищет на технологических конкурсах, предлагая их участникам решить актуальную глобальную проблему, пусть не всегда очевидную. Например, беспилотные автомобили существуют давно, но все еще нет надежных решений, которые позволяли бы им безопасно передвигаться по зимнему городу. Цифровыми картами городов тоже никого не удивишь, но создать точную модель постоянно меняющейся дорожной обстановки еще никому не удавалось. По словам Михаила Антонова, пандемия подкинула свежую задачу — как сделать городской автобус с «чистой зоной»: «Мы должны продиагностировать и дезинфицировать 10 человек на шести квадратных метрах примерно за минуту. Отличная задача».