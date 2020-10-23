Протесты в Белоруссии, последние новости на 23 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Участники марша оппозиции в центре Минска, 18 октября 2020 г. Фото: Иван Иванов

Прошедшие сутки в Белоруссии прошли спокойно. В Минске прошла уличная акция «Марш людей с (не)ограниченными возможностями». Это уже вторая акция инвалидов. В ней приняли участие около ста человек. Люди прошлись по проспекту Независимости, никого не задержали.

Александр Лукашенко провел встречу во Дворце Независимости. На встречу с ним прилетел глава внешней разведки России Сергей Нарышкин.

- Хотел бы поблагодарить вас за ту информацию, которую регулярно предоставляете нашим спецслужбам и мне, - поблагодарил гостя Лукашенко.

Баскетболист Егор Мещеряков оштрафован на 540 рублей за «участие в несанкционированном массовом мероприятии». Такое решение принял суд Заводского района Минска.

В Белоруссии в ближайшее время могут появиться несколько новых партий. Об этом мечтают в Гражданской инициативе «Союз» и общественном объединении «Белая Русь». "Комсомольская правда" поговорила с их представителями, чтобы узнать о целях политических объединений.