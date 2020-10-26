Нет долгостроям: что дали дольщикам очередные поправки в законодательство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная проблема: дом вроде бы построен, а въехать в новую квартиру нельзя. Застройщик никак не может оформить права на новый объект. А без этого нет возможности передать жилье заждавшимся дольщикам — разве что через суд.

С 13 июля вступили в силу поправки в целый ряд российских законов, включая Градостроительный кодекс Российской Федерации, законы «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и «О государственной регистрации недвижимости». Они, в частности, расширяют полномочия Фонда защиты граждан — участников долевого строительства — с тем, чтобы быстрее, без лишних бюрократических проволочек, можно было заканчивать возведение проблемных домов.

Снимается и ряд препонов, которые возникали при оформлении уже построенного жилья. Это поможет не создавать проблемы на этом этапе и не трепать нервы дольщикам практически на пустом месте.

Часть положений нового закона были включены туда по инициативе Росреестра. Попробуем разобраться, что конкретно поменяется и чем это хорошо для обычных граждан, которые хотят купить новостройку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЕРТИЗА

Правовая экспертиза документов, которые подает в Росреестр застройщик, стала более прозрачной и удобной. В частности, сведения, указанные в техническом плане, проверяются Росреестром на соответствие тем, что указаны в разрешении на строительство и (или) проектной документации, акту исключительно в отношении площади объекта недвижимости (с учетом положений пункта 61 части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ), количества этажей, а также жилых и (или) нежилых помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии).

Решен вопрос с достаточно распространенной ситуацией, когда площадь построенного жилья по факту отличается от той, что значилась в проектной документации и разрешении на строительство. На этот счет существовала самая разнообразная правоприменительная практика. Теперь четко установлено, что можно вводить в эксплуатацию дом, если эта разница не превышает 5% - при условии, что количество этажей, помещений и машино-мест в здании такое, как и было первоначально заявлено.

Все это важно в том числе и для дольщиков. Поскольку, как многие дольщики, увы, уже знают, пока застройщик со всеми необходимыми процедурами не справится, они ключи от своих квартир не получат.

ДОЛЬЩИК МОЖЕТ НЕ ОБЩАТЬСЯ С РОСРЕЕСТРОМ

Застройщик после передачи квартиры участнику долевого строительства теперь сможет подать без доверенности заявление о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на переданную квартиру, что избавит будущего собственника от необходимости самостоятельно обращаться в Росреестр – хоть с бумажными документами, хоть в электронном виде. Это очень важный момент, сильно упрощающий и ускоряющий оформление прав на новое жилье.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Процесс уже пошел. С 13 июля 2020 года по 31 августа 2020 года по Российской Федерации Росреестром зарегистрировано прав собственности участников долевого строительства на основании заявлений застройщиков в отношении 10 объектов недвижимости. Самый передовик – Нижегородская область, где находятся три из этих 10 объектов-новостроек.

ВОПРОС ЗЕМЕЛЬНЫЙ

Залог на земельный участок под многоквартирным домом, который возникает на основании договоров долевого участия в строительстве, теперь “автоматом” прекращается в момент кадастрового учета такого дома. Это заметно упростит передачу от застройщиков земельных участков, которые по закону относятся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

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