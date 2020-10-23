Названы лучшие рестораны Москвы по версии WHERETOEAT MOSCOW 2020

Братья Березуцкие снова всех победили. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Все в курсе: Wheretoeat — это та самая церемония, на которую нельзя в джинсах, что дает шанс некоторым мужчинам вспомнить о таком почти забытом предмете туалета, как брюки, а дамам надеть свои лучшие платья.

На этот раз акцент в дресс-коде был смещен в несколько иную сторону: при входе всем выдавали маски (спасибо — черные, они лучше подходят в вечерним нарядам, особенно в платьям девушек, разносивших напитки), перчатки (белые), плюс обязательное измерение температуры и дезинфекция микрофонов на сцене после каждого выступавшего. Даже количество гостей церемонии пришлось буквально в последний момент сократить. Время такое.

Приметы времени. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Теперь о результатах. Десятка лучших ресторанов Москвы (всего были названы 50) по итогам голосования экспертов выглядит так.

1. Twins Garden

2. White Rabbit

3. Selfie

4. «Сахалин»

5. «Горыныч»

6. «Пробка» на Цветном

7. «Северяне»

8. Lucky Izakaya

9. Buro TSUM

10. «Белуга»

Список, заметим, довольно предсказуемый, но есть и обнадеживающие моменты, доказывающие, что никто у нас дорогу молодым дарованиям не перекрывает. Например, едва появившееся в «Депо» крайне симпатичное заведение Asiatique, сразу оказалось на 40-м месте.

Лучшим шеф-поваром стал Владимир Мухин (White Rabbit Family), а награду в категории «Выбор СМИ» получили опять-таки Иван и Сергей Березуцкие за Twins Garden. В новой номинации «Лучший бар» победил The Bix Bar.

Теперь экспертам предстоит голосование с целью определить лучшие рестораны России. Итоги будут подведены в конце февраля.