США готовятся к погромам во время и сразу после выборов

Во время выборов и сразу после них риск мародерства остается очень высоким Фото: REUTERS

После весенних и летних протестов в США многие владельцы магазинов оставили фанеру на оконных рамах своих торговых точек и не планируют снимать защиту до окончания президентских выборов в стране, в надежде хоть как-то обезопасить витрины и уберечься от разграбления в случае вспышек уличного насилия.

В свою очередь эксперты по безопасности предупреждают: во время выборов и сразу после них риск мародерства остается очень высоким.

«Вы должны спросить: хотим ли мы быть в безопасности? Посмотрим, как все обернется после выборов. Если мы не почувствуем, что это безопасно, нам придется каждую ночь так делать», – сказал владелец маникюрного салона, который подвергся разграблению во время беспорядков в августе. С тех пор хозяин на ночь закрывает окна листами фанеры.

Представители крупных ритейлеров отказались комментировать ситуацию, однако по информации подрядчиков и сотрудников магазинов, администрация большинства из них устанавливает армированные стекла и заключает дополнительные договоры об охране помещений.

Недавние волнения в США привели к тому, что расходы на безопасность взлетели. Согласно отчету одной из крупнейших сетей магазинов спортивной обуви, на эти цели потрачено уже свыше $18 миллионов, поскольку кроссовки представляют для мародеров немалую ценность – их легко унести и несложно продать.

Производители строительных лесов, армированного стекла и антивандальных дверей сообщают о небывалом росте спроса на их товары, при этом все заказчики хотят успеть защитить свои торговые точки до выборов.

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До выборов осталось чуть больше недели, и последние прогнозы претендуют на отражение реально складывающейся картины (подробности).