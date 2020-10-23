Посол России в Италии: Потери Италии от антироссийских санкций – вторые по объему в ЕС

Сергей Разов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сергей Сергеевич, 21 октября в Италии был зафиксирован новый антирекорд - более 15 тысяч инфицированных за сутки. Есть ли сейчас предпосылка к тому, что в связи со второй волной коронавируса итальянцы вновь запросят помощь у России, как это произошло весной?

- Скорее всего, нет. В прошлый раз итальянцы обратились к нам в марте, когда была драматическая ситуация. Наш президент отреагировал на прямое обращение премьер-министра Италии. В считанные дни была сформирована группа наших военных специалистов, медиков, и химиков. Я был свидетелем их работы, они – настоящие герои.

Я был тогда в Бергамо. Наши специалисты работали там 46 дней. Они вылечили многих людей, обработали тысячи кубометров зараженных территорий.

Сейчас, при том, что число зараженных превысило 15 тысяч человек (в два раза больше, чем было в пиковый период весной), в Италии наработан определенный опыт, подготовлены палаты интенсивной терапии, мобилизованы медицинские службы. Ситуация, конечно, тревожная, но итальянцы - народ дисциплинированный, все ходят в масках, соблюдают предписанные правительством требования.

- Российское посольство коронавирус обошел стороной?

- Российское посольство и генеральные консульства инфекция миновала. Мы работаем в прежнем режиме, никакой удаленки не было. Дипломаты приходят на работу каждый день. Главное - маски, мытье рук, антисептики, измерение температуры и социальная дистанция.

- Во время пандемии насколько остро стоял вопрос возвращения российских граждан на родину?

- Мы активно работали и день, и ночь. В тот момент было много неясностей - и в правилах приема наших граждан, поскольку они постоянно менялись, и у итальянских коллег были свои требования.

Это было довольно напряженное время. Все транспортное сообщение было прервано, существовали только вывозные рейсы, для оформления на которые требовалось разрешение нашего правительства, оперативного штаба, необходимы были составление списков, проверка мотивации людей - кто, зачем и куда. Пожалуй, только полтора месяца назад закончилась эта работа, когда восстановилось регулярное сообщение между Москвой и Римом, а также Москвой и Миланом.

Теперь каждый человек может купить билет и прилететь, если его приезд сюда соответствует тем требованиям, которые выдвигает итальянская сторона. Например, перечень мотиваций и 14-дневный карантин.

- Как пандемия сказалась на отношениях между Москвой и Римом?

- Пандемия - это серьезный удар по мировой экономике и политике. И если говорить о влиянии в контексте российско-итальянских двухсторонних отношений, то я бы сказал, что хуже не стало. Отношения развиваются стабильно. Мы фиксируем политическую линию Италии, которая заключается в том, что с Россией нужно постоянно поддерживать диалог. Среди стран Евросоюза не так много стран, которые так однозначно придерживаются такой позиции.

- При этом итальянцы - одни из немногих европейцев, кто настаивает на полной или хотя бы частичной отмене санкций против нашей страны…

- Верно. Другое дело, мы должны понимать, что итальянцы постоянно декларируют, что они - члены Евросоюза, НАТО, что есть такое понятие, как евроатлантическая солидарность, что коллективно принимаемое решение обязательно для каждого члена Евросоюза. При этом Рим заявляет о своей позиции, что он против антироссийских санкций, которые больно бьют по Италии. После Германии, потери Италии от антироссийских санкций - на втором месте в Евросоюзе по объему.

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