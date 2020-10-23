Эксперт назвал три аргумента, почему во время пандемии коронавируса нельзя делать компьютерную томографию легких без назначения врача

Компьютерная томография показывает изменения в легких, но она не диагностирует инфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В разгар очередного подъема заболеваемости COVID-19 становится все труднее попасть на КТ. Переполнены отделения лучевой диагностики не только муниципальных поликлиник, но и коммерческих медцентров. При этом немалая часть жителей нашей страны стремится сделать КТ без направления врача, платно, «на всякий случай». Об этом рассказал Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин. По его словам, во многих регионах России сегодня наблюдается ажиотаж, «граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию легких для диагностики COVID-19».

Представитель Минздрава подчеркнул, что такое рвение вредит как системе здравоохранения в целом, перегружая ее, так и самим пациентам. Профессор Тюрин назвал три аргумента, объясняющие, почему КТ легких без назначения врача дело не просто бессмысленное, но и потенциально опасное.

1. Компьютерная томография показывает изменения в легких, но она не диагностирует инфекцию. Если у человека с респираторными жалобами (насморк, кашель) нет изменений на КТ, это вовсе не значит, что он не заражен коронавирусом сам и не может заразить окружающих.

! Подтвердить, есть ли в организме ковид-инфекция и выделяет ли человек вирус, может только ПЦР-анализ. То есть мазок из ротоглотки. Именно этот анализ является решающим для постановки диагноза COVID-19 (анализы на антитела считаются вспомогательными в диагностике инфекции либо основными для определения, есть ли иммунитет после перенесенной болезни).

2. КТ может показать изменения в легких, не связанные с коронавирусной инфекцией, предупреждает профессор Тюрин.

Врачи ковидных стационаров говорят, что КТ-картину при коронавирусе не спутаешь ни с чем другим. Однако, скажем, остаточные явления в легких после ковида уже можно спутать с последствиями других вирусных пневмоний или иных заболеваний.

3. Компьютерная томография далеко не так безобидна, как, скажем, УЗИ. КТ-метод связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента, напомнил представитель Минздрава. Поэтому такое исследование нужно делать строго по медпоказаниям.

ВОПРОС В ТЕМУ

Когда по правилам назначается КТ

В Методических рекомендациях Минздрава по диагностике и лечению коронавирусной инфекции говорится, что необходимость КТ легких в каждом конкретном случае определяет врач. При этом учитываются возраст пациента, наличие сопутствующих хронических болезней, жалобы, объективное состояние и клиническая картина развития пневмонии (по итогам «прослушивания» легких, измерения уровня кислорода в крови, частоты дыхания и т.д.).

Как правило, КТ может назначаться, если есть признаки среднетяжелой формы COVID-19, поясняется в документе. К таким признакам относятся: температура выше 38 градусов, частота дыхания больше 22 раз в минуту, одышка, уровень С-реактивного белка (по анализу крови) выше 10 мг/л. Порядок и сроки проведения КТ определяются возможностями региональной системы здравоохранения, сказано в Методичке Минздрава.

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