Гидроузлы в Ивановской области прошли реконструкцию

Реконструкция Тезянской шлюзованной системы завершена. Работы шли

в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах». Всего на модернизацию гидроузлов на реке Тезе в Ивановской области, среди которых есть и раритетный деревянный, потрачено 517,35 млн рублей.

Обновлено 5 гидротехнических сооружений, они приведены в соответствие с современными стандартами и в полной мере смогут обеспечить необходимый уровень полноводности реки Тезы, от которого зависит нормальная жизнь

«Все работы по реконструкции четырех гидроузлов завершены, они проведены в соответствие с современными требованиями. Пятый деревянный гидроузел до сих пор в рабочем состоянии, он сохранен как уникальный объект культурного наследия. В дополнение нему должен прийти современный объект, ведётся предпроектная подготовка. При этом вся шлюзовая система способна при необходимости пропускать суда», — рассказала консультант ФГБУ «Центр развития ВХК» Максимова Юлия.

Модернизация гидроузлов сделана с использованием сборно-монолитных бетонных конструкций. Это позволит гарантировать безаварийную работу всего каскада и защитит от паводков аграриев на на площади 225 га.

Первый гидроузел обеспечивает водой промышленный город Шуя с населением около 70 тыс. человек. Объём годового водопотребления составляет 5–6,2 млн м3. Остальные гидроузлы нужны для снабжения водой поселки и деревни в округе, жители которых берут воду из колодцев. Кстати, именно в ходе проведения работ было принято решение о присвоении гидроузлу 5 статуса культурного наследия регионального значения.

СПРАВКА «КП»

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 гг.» (ФЦП «Вода России») реализуется под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии России и является одним из главных практических инструментов реализации «Водной стратегии Российской Федерации». Деятельность ФЦП «Вода России» направлена на защиту населения от подтоплений и паводков, реконструкцию и ремонт гидротехнических сооружений.