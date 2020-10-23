Ученые доказали: при социализме у женщин секс лучше!

Рассказываем о главных книжных новинках последних месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Хильда Эстбю, Ильва Эстбю

«Это мой конек. Наука запоминания и забывания»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Хильда и Ильва Эстбю - сестры из Норвегии; одна - нейропсихолог, другая - писательница. Вдвоем они выпустили книгу о памяти - точнее, о том, что на сегодняшний день известно о ней науке. А та пока бьется о жестокую истину: мозг - хуже всего изученный орган в человеческом теле, и чудеса памяти (как и, например, сна) гораздо проще описать, чем объяснить. Ну, например: есть теория, что у человека, готовящегося к смерти, перед глазами проплывает вся жизнь. У третьей сестры Хильды и Ильвы, которую зовут Тонье, был мощнейший стресс, пережитый во время опасного прыжка с парашютом. И перед глазами действительно многое пронеслось, но в основном скукота: например, как она, семилетняя, стоит на газоне перед домом или с рюкзаком на спине идет по ведущей к дому асфальтированной дорожке. А у другой опрошенной, которая чуть не утонула и долго находилась в состоянии клинической смерти, не пронеслось ничего особенного. А у третьего, в которого стрелял террорист Андерс Беринг Брейвик, в эту ужасную секунду возникли чрезвычайно яркие картины собственных похорон. И какие мы сделаем из этого выводы? Необходимы дополнительные исследования.

А у некоторых людей возникают чрезвычайно яркие ложные воспоминания о событиях, которых никогда не было. А Соломон Шерешевский, легендарный советский мнемонист, без усилий запоминал все, что с ним происходило. А норвежский музыкант Арне Шре дер Квальвик, наоборот, решительно не помнит своего детства. А в теннесийском заповеднике в 1999 году слониха Дженни узнала слониху Ширли, которую, как потом выяснили смотрители, встречала 23 года назад… Эта книга полна любопытных фактов, теорий, догадок (а также лирики, за которую явно ответственна сестра-писательница), но не стоит обманываться подзаголовком: она не научит ни запоминать, не забывать. Только лишний раз напомнит, что большинство тайн памяти пока что остаются для людей тайнами.

Кристен Годси

«Почему у женщин при социализме секс лучше»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Очень любопытно в 2020 году читать книгу, где с большим уважением разбираются и анализируются идеи Клары Цеткин, Розы Люксембург, Августа Бебеля и Инессы Арманд. Кристен Годси - американский этнограф иранско-пуэрториканского происхождения - полжизни посвятила изучению жизни людей в странах Восточной Европы при социализме и после краха оного. И выяснила, что социализм - это не только плохо, но и хорошо; те, кто видят в нем лишь ГУЛАГ и дефицит туалетной бумаги, забывают об оплачиваемых декретных отпусках, бесплатном образовании и здравоохранении и прочих завоеваниях. И, разумеется, женщины при социализме смогли добиться как самореализации (чего стоит пример одной только Валентины Терешковой), так и экономической независимости.

А секс? В капиталистической системе он есть «товар, контролируемый женщинами»: чтобы преуспеть в жизни, они должны продать его подороже, в идеале - оформив законный брак (кстати, в рамках этой теории ненависть «порядочных женщин» к «шалавам» объясняется прежде всего тем, что последние нагло сбивают на секс цену). Но когда мужчина платит за секс (например, тем, что содержит жену), зачем ему думать об удовольствии партнерши? Его же не волнует, получает ли домработница удовольствие от уборки, за которую он ей заплатил сто долларов? При социализме все иначе: с экономически независимой женщиной надо стараться. Причем статистика это подтверждает. В ГДР, согласно опросам, две трети женщин испытывали оргазм, а в ФРГ этот результат был куда печальнее; у трех четвертей польских женщин нет «нарушения половои функции», но только 55% американок могут сказать то же самое о себе. Плохое с хорошим были удивительным образом переплетены: так, катастрофа с «пражской весной» и русскими танками в Чехословакии заставила многих ее граждан от отчаяния уйти в интимную жизнь, добившись там интереснейших результатов.

Чрезвычайно занятная книга - и она не только про секс, разумеется. Годси стремится доказать: «хотя эксперименты с социализмом провалились, было несколько удач. Мы должны извлечь из этих удач все, что сможем, из самых мощных теоретических и практических инструментов, способных ограничить худшие злоупотребления сегодняшнего глобального капитализма».

Сергей Мохов

«История смерти. Как мы боремся и принимаем»

Издательство Individuum

Краткий (около 200 страниц) очерк того, как человечество на протяжении тысячелетий пыталось справиться со своей главной проблемой. Как люди в разные века осознавали и вмещали в себя горе по поводу ухода близкого человека? Как относились к эвтаназии? Или к паллиативной помощи умирающим (при том, что до начала ХХ века физическая боль ощущалась как «неприличная, эмоция, слишком натуральная, чтобы выражать ее вслух»?) Как смерть известного человека превращается в товар (вспомним футболки с принцессой Дианой или то, как взлетали продажи альбомов рано умерших певцов вроде Майкла Джексона или Эми Уайнхаус)? Как смерть изображается в поп-культуре - и почему с таким упоением (считается, что среднестатистический американский телезритель за год видит на экране примерно 16 000 смертей)? В чем причина огромной популярности фильмов и сериалов о зомби или рок-групп, играющих black metal? (Как объясняет Мохов, «сатанинский рок» не столько признается в любви к сатане, сколько протестует против общеевропейских ценностей, в том числе индустриализации, урбанизации и - что для многих станет открытием - наплыву мигрантов).

Юлия Юсипова

«Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни»

Издательский дом «Комсомольская правда»

В моховской «Истории смерти» вкратце описываются еще и попытки людей добиться бессмертия. Юлия Юсипова его не обещает, но книгу свою посвящает исследованию вопроса: почему мы стареем и что с этим делать? В ее книге полно терминов типа «метилирование», «иммуносенесценция» или «гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось». Но она прекрасно справляется с объяснениями, так что разобраться в этом легко. И не случайно эта книга уже в названии сравнивается с дорожной картой: главное в ней - множество рекомендаций, как максимально замедлить старение, исходя из современных научных представлений о нем. Среди «антивозрастных» средств - и специальные диеты, и пищевые добавки (многие из этой книги наконец поймут, в чем прелесть рыбьего жира или витамина D), и целебные грибы вроде кордицепса и рейши, и регулярные «чек-апы» (проще говоря, медицинские обследования, которые с определенного возраста просто необходимо проходить, не ленясь).

Александра Советова

«Зато тебе поможет. Инструкция по применению ребенка от 0 до 3 лет»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Жизнерадостная книга для совсем молодых мам - и для тех, кто только готовится впервые стать матерью: ее полезно будет прочитать во время беременности, чтобы знать, к чему себя готовить. Трудностей будет много, но блогер (и мать троих детей) Саша Советова рекомендует справляться с ними с помощью волшебного слова «ЗАТО». Ребенок не любит питание из баночки и плюется? Зато есть вероятность, что это пюре понравится вам, и вы сами на него «подсядете» (как случилось с автором). Трудно собираться на прогулку? Зато вы наконец осознаете, какой это кайф - находиться дома. Кроме шуток, в книге, конечно, полным-полно практических рекомендаций: как уложить спать ребенка, прекращать его истерики, научиться бороться с собственной усталостью, подготовить себя и ребенка к садику… И плохого Советова не посоветует.

Катя Долгорукова

«10 первых свиданий»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Журналистка, блогер и просто красавица Катя Долгорукова поставила эксперимент: отправилась на 10 свиданий с 10 разными мужчинами, твердо зная, что ни с кем из них не встретится во второй раз. То есть, по сути, эти были 10 расставаний. Главное, что двигало Катей - желание принять и полюбить себя такой, какая есть. Всем женщинам мучительно тяжело, когда мужчина после свидания не перезванивает - но надо научиться соглашаться с тем, что тебе отказали, понять, что ты не сто долларов, чтобы всем нравиться, не стараться ни у кого вызвать восторг, быть самой собой. «В сухом остатке эти 10 свидании как тренировка. Все решено. Считайте, вам уже отказали. Расслабьтесь и получайте удовольствие».

И понеслось: галантный немолодой бизнесмен из Бразилии, «женатики» (некоторые темнили, некоторые честно сообщали о своем семейном статусе), обаятельные молодые люди (один из них стал Кате другом, с другим по окончании эксперимента все-таки случился роман, несмотря на данное самой себе обещание). Был и толстый неприятный персонаж с залысинами, пришедший на свидание как на рынок выбирать корову, в полной уверенности, что Катя только и мечтает выйти за такого замуж. И ослепительный красавец из иностранной приморской гостиницы («я всерьез задумалась о том, что от нарастающего напряжения пробки вырубит во всем отеле»)… В общем, Катя многое поняла и про себя, и про мужчин (хотя и до того в них неплохо разбиралась) - и делится впечатлениями. А заодно дает кучу наставлений девушкам, которым не хочется получить болезненные ожоги от неудачных отношений.