У семьи обычного священника баптисткой церкви в Крыму украли более 61 миллиона рублей

Николай В.* является сыном старшего пресвитера местной религиозной организация «Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Ялта»

В полицию обратился 34-летний Николай В.*, сын священника одной из баптистских церквей города Ялта. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой крупной аферы и потерял на этом многомиллионное состояние.

По словам Николая, с середины 2019 года он передавал крупные суммы денег некоему Анатолию С.*. Деньги мужчина давал Толе в долг и под процент, в конечном счете ожидая серьезные дивиденды от своих вложений. Анатолий брал у Николая все большие суммы, обещая сыну священника вернуть все с процентами. Однако, время шло, деньги все уходили, но никаких возвратов и процентов Николай не получал. Спустя год сомнительного инвестирования сын священника заподозрил, что его обманывают и обратился с заявлением в полицию.

«В общей сложности за период с июля 2019 по июнь 2020 Николай В.* передал мошеннику 45 250 000 рублей и 214 300 долларов США. Общий ущерб составил 61 503 379 рублей. В настоящее время полиция проводит проверку по факту крупного мошенничества и устанавливает все детали случившегося», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, пострадавший Николай В.* является сыном старшего пресвитера местной религиозной организация «Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Ялта». Откуда у семьи крымского священнослужителя такие крупные сбережения, а также не связаны ли они с деятельностью церкви и получаемыми ей пожертвованиями - остается неизвестным. На эти и другие вопросы предстоит найти ответы следователям, проводящим проверку по факту случившегося.