Гала-ужин премии «Виктория»: Киркоров снова едет на «Евровидение», а Дава грустит без Бузовой

Постройневший Филипп Киркоров собирается на "Евровидение" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувший четверг в столичном «Мариотте Аврора» отшумел гала-ужин музыкальной премии «Виктория».

По словам продюсера Игоря Крутого, сама церемония состоится 3 декабря в Кремлёвском дворце. Но пока ещё непонятно, в каком виде она пройдёт: со зрителями или просто как съёмка для телевидения, без гостей.

Участники гала-ужина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этим же вечером путём жеребьёвки был выбран экспертный совет премии, который будет следить за прозрачностью голосования. В него вошла и академик премии «Виктория», журналист «Комсомолки» Мария Ремизова. Вместе с певицей Аленой Свиридовой, журналистом Алексеем Остудиным, поэтом Владимиром Вишневским и другими выбранными академиками наш репортёр будет контролировать ход голосования премии.

Этим же вечером путём жеребьёвки был выбран экспертный совет премии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В числе гостей ужина был Филипп Киркоров. Похудевшего короля эстрады сопровождала не менее эффектная блондинка - певица из Молдовы Наталья Гордиенко. Как оказалось, Филипп снова готовится к штурму евросмотра.

Борис Грачевский и Алена Свиридова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Готовим выступление Наташи, талантливой русской девушки, которая будет представлять Молдову на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, - рассказал kp.ru Филипп Киркоров.

За столом с Филиппом и Наташей был и партнёр Киркорова по дуэту «Роли на руке» блоге Давид Манукян. Немного грустный, хоть и старался держаться.

Игорь Крутой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: на прошлой неделе Давид Манукян намекнул, что 17 октября для них с Бузовой особый день. Фанаты Оли и Давы предположили, что Манукян сделал предложение подруге. Но Ольга эмоционально ответила репортёрам, что больше для неё эта дата ничего не значит.

Алена Свиридова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все тут же решили, что пара на грани разрыва. Хотя, вполне возможно, что просто повздорили.

Жених Ольги Бузовой Давид Манукян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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