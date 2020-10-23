В Одинцово таксист подобрал на улице двоих братьев, которых бросила мама

Таксист подобрал на улице детей, которых бросила мама Фото: Иван МАКЕЕВ

Двоих напуганных мальчишек, плачущих на обочине одной из центральных улиц в подмосковном городе Одинцово, поздно вечером во вторник, 22 октября, заметил таксист. Мужчина остановился, чтобы помочь и был, мягко говоря, удивлен рассказу двоих братьев. Мальчики 6 и 7 лет рассказали, мол на улице их оставила мама.

- По словам детей, женщина высадила их из машины и уехала. Мальчики пытались догнать машину, но у них не получилось, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Таксист посадил братьев в свою машину и отвёз в ближайший отдел полиции.

Спустя час о детях вспомнила и мамаша. Она сама позвонила в полицию и заявила о похищении сыновей.

- 34-летняя местная жительница пояснила, что для того, чтобы «проучить за плохое поведение» высадила из машины на заправочной станции двоих детей и уехала.– сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

За такое воспитание против женщины возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Горе-мамашу отпустили под подписку о невыезде. Но, скорее всего, детей она увидит нескоро. Решается вопрос о лишении ее родительских прав. Тем временем братьев временно отправили в детскую больницу.

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