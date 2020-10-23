ЦСКА подтвердил: российский футбол резко деградирует

«Вольфсберг» - клуб, о котором в России почти никто не слышал. Но и у такого соперника армейцы выиграть не смогли Фото: REUTERS

Австрийский «Вольфсберг» - клуб, о котором в России почти никто не слышал. В своей лиге он сейчас занимает третье место с конца, а стоимость его игроков ровно в 10 раз ниже, чем у ЦСКА. Но и у такого соперника армейцы выиграть не смогли. Весь первый тур еврокубков разочаровывает – поражение «Зенита» от «Брюгге» и три ничьих, гордится одной из которых может только «Краснодар».

Чуть раньше позорно из еврокубков вылетели «Ростов» и «Динамо». А в прошлом еврокубковом сезоне все наши клубы заняли последние места. Так нам очень доходчиво показывают наше место в Европе – страна, где весь футбол свелся к разговорам о деньгах, покупках футболистов их зарплатах и судейским скандалам, не заслуживает большего.

Как можно измерить уровень и силу клуба? Есть несколько рейтингов. Например, таблица коэффициентов УЕФА – в ней российская Премьер-лига считается 7-м по силе чемпионатом в Европе. Бельгия позади нас, Австрия – 10-я и отстает еще больше. Но какой-то там «Зальцбург» - величина для «Локомотива», а «Брюгге» - непроходимый соперник для короля России «Зенита».

Можно мерять стоимостью составов. Они, конечно условные, но «Зенит» явно дороже «Брюгге», а ЦСКА ровно в десять раз превосходил своего соперника. Можно посмотреть рейтинги клубов, и там тоже мы вроде как впереди. Но это все лишь – номера в каких-то неважных таблицах, они убаюкивают и тем вредят. А в жизни и на поле наших почти всегда возят лицами по траве, и каждый гол в чужие ворота – это прямо праздник какой-то.

И все потому, что российские клубы – из прошлого десятилетия. В таком теме в футбол уже не играют. «Вольфсберг», команда которая стоит меньше, чем один Влашич из ЦСКА, умеет навязать такой высокий прессинг, что армейцы не могут начинать в атаки. А «Брюгге» на раз-два разбирается с наводящий ужас в России связкой Дзюба-Азмун. Там, в Европе, какой-то совсем другой футбол, совсем другая игра. Она зрелищнее и ярче. Там продукт под названием футбол, на порядок выше качеством. Но, судя по клубным бюджетам, почему стоит прилично меньше, чем у нас.

Знакомая ситуация, да? Отели в Крыму и Сочи уровнем комфорта ниже, чем в Турции, но стоят в полтора-два раза больше. Машины, еда, вещи… Та же история. Футбол просто подтверждает общее правило. Только разговоров о деньгах и судейских скандалах больше – так легче не замечать, что происходит на самом деле.

Дальше в Лиге чемпионов будет еще сложнее. На следующей неделе нашим играть с «Челси», дортмундской «Боруссией» и «Баварией» и «Динамо». И кажется, тут нет другого выхода, как болеть против своих. Потому что если где-то кто-то из них зацепит ничью с грандами, это будет расценено как огромная победа. И тогда все чуть-чуть успокоятся, и можно будет опять спокойно скользить вниз.

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