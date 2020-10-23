«ВИА Гру» решили возродить

Группа "ВИА Гра" 2006 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале «нулевых» группа «ВИА Гра» была самой популярной в стране. Мужчины сходили с ума от пышногрудых див, а девушки подсматривали причёски у Веры Брежневой и Нади Грановской. Потом эстрадные дивы обзавелись семьями и пустились в сольное плаванье. И вот группу снова решили возродить.

Не так давно было объявлено об окончании кастинга в «ВИА Гра». К удивлению поклонников, было принято решение не просто ввести новую солистку вместо покинувшей группу Эрики Герцег, а… полностью обновить состав!

Имен и лиц участниц лейбл пока не разглашает. Правда, судя по промо, размещенному в аккаунтах (опубликованы голосовые сообщения от новых солисток), поклонники сделали вывод, что в группу вернули кого-то из солисток «золотого» состава. Так это или нет, пока остается неизвестным, но дебютный сингл новой «ВИА Гры» «Рикошет» уже звучит в эфире федеральных радиостанций и доступен на всех цифровых площадках.

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