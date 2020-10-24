Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 254

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье состоится вечером 24 октября 2020 года

Вечер 24 октября с замиранием сердца ждут миллионы болельщиков. Ведь именно в этот день в октагон после годичного перерыва вернется Хабиб Нурмагомедов. Его прошлый поединок против Дастина Порье стал достоянием истории 7 сентября 2019 года. И вот теперь Хабиб будет драться с Джастином Гейджи, который весной сенсационно победил Тони Фергюсона и теперь - невероятно грозен и интересен в битве с Нурмагомедовым. "КП" рассказывает о главных моментах боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020.

Когда пройдет бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье состоится вечером 24 октября 2020 года. Начало основного карта боев - в 21:00 по московскому времени.

Время начала боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастин Гейджи начнется после 22-30 по московскому времени в Абу-Даби 24 октября 2020.

Счет боев Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи в UFC

Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев, 8 - нокаутами, 10 - сдачей, 10 - решением судей. И у россиянина - 0 поражений в ММА. Джастин Гейджи провел 24 боя в смешанных единоборствах. У него - 22 победы, из них 19 нокаутом, 1 - сдачей, 2 - решением судей. 2 поражения - и оба нокаутом.

Прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020

Хабиб Нурмагомедов защитит титул, одержав победу над Джастином Гейджи.

Место боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020

Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC 254 на UFC Fight Island в Абу-Даби.

Прямая онлайн-трансляция боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи 24 октября 2020

Проследить за ходом боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи можно будет в прямом эфире телеканала РЕН ТВ, начиная с 21:00 по московскому времени.