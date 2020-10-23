Стоп-процент: Центробанк снова не стал повышать ключевую ставку

Большинство экспертов ожидали, что регулятор не будет делать следующих шагов: ни вверх, ни вниз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике прошло без сюрпризов. Большинство экспертов ожидали, что регулятор не будет делать следующих шагов: ни вверх, ни вниз. Ставка осталась на прежнем уровне – 4,25% годовых.

В ЦБ это объясняют тем, что ситуация в мире остается слишком неопределенной. В любой момент внешние условия могут повлиять на курс рубля или рост цен.

- Эти риски в первую очередь связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях, - говорится в сообщении Центробанка.

Там опасаются и того, что против России могут ввести новые торговые ограничения, и того, что коронавирус может преподнести очередные сюрпризы.

- Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой. Сохраняется неопределенность относительно долгосрочных последствий пандемии для российской и мировой экономики, - считают в Центробанке.

И наконец, еще один важный фактор – слишком быстрое снижение ключевой ставки может плохо повлиять на финансовый сектор. Ведь это отражается на ставках по сбережениям и займам.

- Кредитные и депозитные ставки преимущественно снижались, продолжилось расширение кредитования. Значительное влияние оказывают льготные программы правительства и ЦБ. Происходит адаптация финансовых институтов, предприятий и граждан. Идет перераспределение средств между различными инструментами финансового рынка. Необходимо время, чтобы этот процесс проходил плавно, без создания рисков для граждан, предприятий и финансовых организаций, - уточнили в Центробанке.

По прогнозу ЦБ, инфляция в этом году составит около 4%, а в следующем году будет колебаться в узком диапазоне – 3,5 – 4%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет в середине декабря.

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