«Запад явно недооценивает Китай»: эксперты о выступлении Игоря Сечина на Евразийском экономическом форуме

22 октября глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил на Евразийском экономическом форуме в Вероне. Китай уверенно выходит из кризиса. Больше того, когда цены на нефть упали до исторических минимумов, руководство страны увеличило закупки «черного золота». Поэтому Игорь Сечин призвал мировое сообщество не усиливать санкционное давление по надуманным поводам на власти Поднебесной, а использовать ее опыт. Кроме того, глава «Роснефти» прогнозирует энергетические проблемы если мировое сообщество сократит внимание к добыче нефти (возобновляемые технологии пока не в силах их заменить), а также рассказал об успехах компании в сокращении выбросов в атмосферу.

Экспертное сообщество крайне позитивно оценило доклад Игоря Сечина…

«МИР НА ПОРОГЕ НОВОЙ ВОЛНЫ ПРОТЕКЦИОНИЗМА»

«Главный вывод из этого доклада – это необходимость внимательного рассмотрения уроков пандемии, - сообщил управляющий директор агентства WMT Consult Валерий Андрианов. - Понятно, что вся мировая экономика понесла тяжелые потери на фоне пандемии и сокращения спроса на углеродные ресурсы. Но из кризиса нужно выходить совместными усилиями».

Аналитик считает, что это не отменяет конкуренции на углеродных рынках, тем не менее сейчас экспертное сообщество понимает, что необходимы скоординированные усилия всех стран – как производителей, так и потребителей, для того чтобы восстановить стабильность на этом рынке. Вместо этого сегодня мы наблюдаем противоположную ситуацию: усиливается санкционное давление, причем если в прошлое десятилетие санкции вводились по какому-то достаточно серьезному поводу, то сейчас этих поводов множество, они выдумываются на ходу. Сейчас сложилась такая ситуация, когда любая компания в любой отрасли может неожиданно попасть под те или иные санкции. Мы видим это на примере «Северного потока 2», санкции против которого были вдруг внезапно включены при обсуждение совершено независимого вопроса в США. Мы видим и в других отраслях.

«Игорь Сечин очень дальновидно поднял вопрос о том аспекте, который, в принципе, очевиден для всех. А именно о том, что Китай сейчас является локомотивом экономического развития, несмотря на пандемию и все сложности, он оказывается в плюсе с точки зрения экономического развития, тем более что на следующий год предусмотрен значительно больший рост, - отметил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди. - Это может оказаться драйвером повышения спроса на нефть. Но одновременно Сечин подчеркнул силу экономики Китая. Поэтому немудрено, что интерес к Китаю со стороны России растет. Похоже, что отношения между Россией и Китаем имеют достаточно прочную основу».

«Интереснейшая мысль в докладе Сечина о том, что мировые производственные цепочки, еще в прошлом году чрезвычайно растянутые во времени и пространстве, ныне сжимаются. И вот я с этим солидарен абсолютно как ученый, как исследователь. Сегодня мир стоит на пороге новой волны протекционизма, регионализации и локализации внутренних производств. Это, на мой взгляд, просто сумасшедшее», - поддержал зарубежного эксперта доктор экономических наук Никита Кричевский.

По мнению аналитика, глава «Роснефти» справедливо отметил опыт Китая в восстановлении национальной экономики. И это действительно так, потому что китайцы не только в числе первых восстанавливают экономику, китайцы ведь точно так же сталкиваются со второй волной. И они проводят противоэпидемиологические мероприятия просто на высочайшем, на запредельном уровне.

«Игорь Сечин отметил и то, что китайцы совершенно здраво и рационально закупают углеводороды на фоне относительно низких цен. Потому что, когда пойдет восстановление, цены, естественно, будут выше, а китайцы будут «затарены» по полной и при этом дешевой нефтью», - пояснил Никита Кричевский.

НЕФТЯНИКИ – ГАРАНТЫ СТАБИЛЬНОСТИ

«Игорь Сечин довольно точно описал то, что происходит сейчас не только в отрасли, но и в экономике в целом: она переживает беспрецедентный период турбулентности с неопределенным будущим, - говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Но надо смотреть на перспективу. Сечин справедливо указал на оптимистичный и вселяющий надежду пример Китая: уже в этом году экономика Поднебесной покажет рост в 2%, а в 2021 году - до 8%. Восстановление китайской экономики благоприятно для энергорынка в целом, поскольку влечет за собой восстановления спроса на энергоносители, прежде всего на нефть и газ».

Даже с учетом потерь, которые несет мировая экономика, возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий с каждым годом спрос на энергию. Уже сегодня очевидно, что развитие альтернативной энергетики требует очень серьезных вложений. Далеко не все страны обладают нужными финансовыми ресурсами, да и компетенциями. Поэтому традиционная энергетика будет по-прежнему востребована еще долгое время. И здесь важно обратить внимание на то, что Россия и крупнейшая энергетическая компания страны «Роснефть» выступают гарантами стабильности на этом рынке.

«Человечеству необходимо сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики. И здесь перспективы будут определяться развитием технологий, - сообщил Алексей Мухин. - При этом именно нефтянка является передним краем создания таких прорывных технологий. Те компании, которые являются высокотехнологичными и стратегически смотрят вперед будут востребованы в качестве мейджоров, формирующих новую экономику, экономику будущего. «Роснефть» на сегодняшний день является безусловным лидером этих изменений».

«Что еще интересно, сейчас даже на фоне пандемии продолжается обсуждение климатической повестки и развития возобновляемых источников энергии, - уточнил Валерий Андрианов. - Безусловно, это очень важная тематика. Она не должна оставаться в стороне. Российские компании тоже должны уделять ей внимание, но вместе с тем эта тематика используется для того, чтобы оказывать давление на неугодных, и в том числе и на Россию. Часто мы слышим упреки в том, что Россия является экономически и экологически неэффективной, что якобы производимые в стране энергоресурсы являются грязными. Мы слышали заявления о том, что американские молекулы являются свободными, а российские несвободными, и сейчас возникает такое разделение, что водород, производимый в Европе, будет являться чистым, а водород, производимый из российского газа, он якобы будет являться недостаточно чистым».

Проще говоря, экологическая политика смешивается с геополитикой и пытается тем самым оказывать давление на российский топливно-энергетический комплекс, но при этом совершено очевидно, что углеводороды в ближайшее десятилетие останутся основой мировой энергетике, несмотря на развитие ВИЭ. Все-таки в основе потребления будет нефть и газ, это следует хотя бы из того, что 80% возобновляемой энергетики приходится всего на 10 стран, то есть огромное количество стран не имеют достаточной возможности для того, чтобы в более или менее среднесрочной перспективе перейти на возобновляемую энергетику.

«НЕ ПУТАТЬ ХАЙП И РЕАЛЬНОСТЬ»

Также следует отметить, что российские компании уже давно развивают собственные экологические программы. Яркий пример –компания Роснефть. Она по показателям многих рейтингов занимает лидирующие позиции по своей экологической компании. И, конечно, ни Роснефть, ни другие российские компании не заслуживают упреков в такой минимальной климатической повестке.

«На фоне пандемии очень важно не отказываться от масштабных проектов, которые реализуются в нефтегазовой сфере, - убежден Валерий Андрианов. - Показательный проект – «Восток Ойл» компании «Роснефть». Несмотря на пандемию, она продолжает изучение Арктики. Как мы знаем, уже пошло поисково-разведочное бурение. Реализация таких проектов создает основу для долгосрочного развития нефтегазового комплекса. Без их реализации невозможно будет обеспечить в долгосрочной перспективе топливно-энергетическое будущее России и человечества в целом».

«Если кто-то хочет жить нормально, по-человечески, то он должен создавать стабильность сам вокруг себя. И Сечин как раз говорит о том, что мир вошел в период нестабильности, и стабильность придется создавать самим, - говорит экономист Михаил Делягин. - Очень показательным в этом смысле является пример Китая, который очень разумно, быстро и комплексно отреагировал на проблемы, с которыми столкнулись все страны в период пандемии. Это, по сути, единственная из развитых стран мира, которая уже сейчас показывает экономический рост. Потому что Китай быстро понял, что дешевая нефть – это не навсегда, пополнял запасы, и тем самым спас мировой рынок».

А попытки спастись за счет других, выехать за чужой счет путем введения санкций – это просто контрпродуктивно, это усугубляет ситуацию. Необходимо возвращаться к нормальному комплексному системному сотрудничеству. Потому что агрессия в отношении своих партнеров дополнительно дестабилизирует мир и в конечном итоге бьет по самому агрессору.

«Что касается перспектив энергорынка, здесь не нужно путать хайп и реальность, - говорит Михаил Делягин. - Безусловно, альтернативные источники энергии необходимы, но они не смогут обеспечить ежегодно возрастающий спрос на энергоносители. Поэтому традиционная энергетика будет по-прежнему востребована еще долгое время. Будущее энергетики – это симбиоз традиционных и возобновляемых источников. И ключевую роль в развитии отрасли в этом ключе будут играть технологии».

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ МИР ВЫНУЖДЕН ИДТИ НА ПОВОДУ У США

«Игорь Иванович Сечин обладает редким качеством, - пояснил экономист Михаил Хазин. - В современном мире может и есть люди, которые разбираются в теме не хуже него, но он позволяет себе говорить правду о реальном состоянии дел».

Эксперт отметил два базовых тезиса, прозвучавших в докладе Игоря Ивановича. Во-первых, Запад явно недооценивает Китай. И связано это с простой причиной. Китай активно конкурирует с Соединенными Штатами и западный либеральный мир, который не склонен ругаться с Америкой, занимает её сторону. Это стратегическая ошибка. Да, в Китае действительно большие проблемы экономические. Но они меньше, чем у Западной Европы и США. Просто о проблемах Америки и Европы никто вслух не говорит. Это первая вещь.

А вторая вещь - это тезис, который, адекватные эксперты произносят давно. Только на Западе это говорить сложно, потому что ты тут же попадаешь под либеральную атаку. А Сечин может это себе позволить. Это касается возобновляемой энергетики, которая якобы может стать базой для дальнейшего развития мировой экономики.

«Я в этом смысле человек еще более резкий, чем Игорь Иванович, - говорит экономист. - Я-то говорю сразу: по мере того, как будет развиваться экономический кризис альтернативная энергетика, в большей своей части, просто исчезнет. Её просто не будет. По банальной причине. Потому что она вся нерентабельна. То есть, как только у вас исчезают дотации: явные, неявные, скрытые и прочие – немедленно выясняется, что это невыгодно. И в результате, к слову сказать, рынок сбыта для традиционной энергетики резко увеличится. Есть тут еще одна причина. Даже сейчас в регионах, где велика доля альтернативной энергетики, стоимость киловатт-час выше, чем у других. На фоне экономического спада выглядит немножко дико».