Журналист-расследователь рассказал о тайных сексуальных пристрастиях миллиардера Эпштейна

Миллиардер Джеффри Эпштейн (в центре) в суде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По утверждению номинированного на Пулитцеровскую премию журналиста-расследователя Барри Ливайна, покончивший с собой миллиардер Джеффри Эпштейн обожал игры с переодеванием и принуждал обращаться с ним, как с маленьким ребенком.

Кроме того, Эпштейну нравилось, когда его купают, также он любил наблюдать, как его несовершеннолетнюю жертву душат другие женщины.

Эти ужасающие факты из тайной жизни миллионера-педофила Ливайн описал в книге под названием «Паук». Журналист утверждает, что досконально изучил биографию покойного Эпштейна.

Есть в книге и эпизод, связанный с британским принцем Эндрю. По словам Ливайна, однажды возлюбленная секс-торговца Гислейн Максвелл, которую обвиняют в соучастии в его преступлениях, подарила принцу надувную куклу, сделанную по образу монаршей особы, а принц принял презент с «видом ребенка, попавшего в Диснейленд».

Американский журналист Барри Ливайн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Узнать, насколько правдивы рассказы Ливайна, довольно сложно: сам Эпштейн, арестованный в июле прошлого года по обвинению в секс-торговле, в том числе несовершеннолетними девочками, скоропостижно скончался в камере. Официальная версия – самоубийство, видеозаписи оказались странным образом испорчены.

Его подруга Гислейн Максвелл находится под арестом и, судя по всему, имеется большое количество влиятельных людей, которые заинтересованы в ее полном молчании.

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