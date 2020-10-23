В РАН не нашли техногенной причины загрязнения воды на Камчатке

Была проведена комплексная экспертная работа Фото: REUTERS

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства обнародовали результаты проб воды с камчатских пляжей.

- Была проведена комплексная экспертная работа. Начнем с людей, за медицинской помощью обратилось 19 людей, из них 4 ребенка. Два серфера обратились в Институт токсикологии Санкт-Петербурга. У всех были взяты на анализ кровь, моча, волосы. Все клинико-биологические показатели оказались в норме. Тяжелых металлов, которые соответствуют технологическим выбросам, не обнаружено. Все это было увязано с результатами исследования проб объектов окружающей среды (воды морской и речной, гидробионтов) и погибших гидробионтов. Было установлено, что содержание тяжелых металлов в предельно допустимых концентрациях. Содержание общего углерода и общего азота в бухте Малая Лагерная так же в пределах нормах. Пробы воды в контрольных колодцах полигона чистые. Так же, как и в реке, которая впадает в океан.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию с круглого стола по итогам расследования загрязнения воды на Камчатке.

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Красные приливы были замечены еще в августе в районе Чукотки

Завкафедрой биоинженерии МГУ, сотрудник РАН Михаил Петрович Кирпичников:

- Опасность этого явления впервые предсказали сотрудники центра морских исследований МГУ. Еще в мае месяце в Японии было обнаружено пятно красноватого цвета, очень значительных размеров, которое шло на север. И в августе в районе Чукотки наши же сотрудники (орнитологи) случаной обратили внимание на такие необычные окрашенные волны (подробности).