Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В РАН не нашли техногенной причины загрязнения воды на Камчатке

Обнародованы результаты проб воды на Камчатке
Дина КАРПИЦКАЯДина КАРПИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Была проведена комплексная экспертная работа

Была проведена комплексная экспертная работа

Фото: REUTERS

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства обнародовали результаты проб воды с камчатских пляжей.

- Была проведена комплексная экспертная работа. Начнем с людей, за медицинской помощью обратилось 19 людей, из них 4 ребенка. Два серфера обратились в Институт токсикологии Санкт-Петербурга. У всех были взяты на анализ кровь, моча, волосы. Все клинико-биологические показатели оказались в норме. Тяжелых металлов, которые соответствуют технологическим выбросам, не обнаружено. Все это было увязано с результатами исследования проб объектов окружающей среды (воды морской и речной, гидробионтов) и погибших гидробионтов. Было установлено, что содержание тяжелых металлов в предельно допустимых концентрациях. Содержание общего углерода и общего азота в бухте Малая Лагерная так же в пределах нормах. Пробы воды в контрольных колодцах полигона чистые. Так же, как и в реке, которая впадает в океан.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию с круглого стола по итогам расследования загрязнения воды на Камчатке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красные приливы были замечены еще в августе в районе Чукотки

Завкафедрой биоинженерии МГУ, сотрудник РАН Михаил Петрович Кирпичников:

- Опасность этого явления впервые предсказали сотрудники центра морских исследований МГУ. Еще в мае месяце в Японии было обнаружено пятно красноватого цвета, очень значительных размеров, которое шло на север. И в августе в районе Чукотки наши же сотрудники (орнитологи) случаной обратили внимание на такие необычные окрашенные волны (подробности).

ЭкологияЭкология и промышленностьЗагрязнение Тихого океана у берегов Камчатки

Рекомендуемые