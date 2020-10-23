Путин еще раз напомнил, что локдаун России не нужен

Bстреча с экономическим блоком правительства и другими высокопоставленными чиновниками, имеющими непосредственное отношение к этой сфере, началась с подведения итогов. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Совещания по экономическим вопросам во время эпидемии коронавируса Владимир Путин проводит ежемесячно. И октябрьская встреча с экономическим блоком правительства и другими высокопоставленными чиновниками, имеющими непосредственное отношение к этой сфере, началась с подведения итогов за месяц.

- На совещании в сентябре мы договорились в оперативном режиме отслеживать эту ситуацию, анализировать, как ведут себя ключевые макроэкономические показатели, индикаторы деловой активности с учётом этой самой эпидемиологической ситуации в нашей стране, да и во всём мире, - напомнил Путин. - Сегодня предлагаю в комплексе посмотреть, какие направления требуют повышенного внимания с нашей стороны. Причём не только со стороны государства, федеральных и региональных органов власти, но и со стороны делового сообщества, российских компаний, предприятий.

В целом положение дел в экономике страны начинает восстанавливаться после кризиса первой половины года.

- Динамика обрабатывающей промышленности в августе–сентябре находилась вблизи уровней прошлого года, похожая картина в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост, - привел данные президент. - Но экономика в целом ещё не перешла к устойчивому, долгосрочному подъёму. Какие инструменты здесь необходимо дополнительно использовать, чтобы идти более уверенным темпом вперёд?

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- В России сохраняется ценовая стабильность. На середину октября инфляция составила 3,9 процента в годовом выражении, то есть в пределах целевого ориентира Центрального банка.

- Постепенно восстанавливается потребительский спрос. Здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё-таки он восстанавливается.

- Ключевой вопрос – увеличение доходов наших граждан, рост занятости в российской экономике. В сентябре безработица в России составила 6,3 процента, по сравнению с августом её уровень практически не снизился.

- На работе бизнеса, особенно малого и среднего в сфере торговли, транспорта, оказания услуг, сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, распространение коронавирусной инфекции. Пока субъекты Федерации стараются не вводить жёстких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории. Но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей.

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