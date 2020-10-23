Уже не всему голова: продажи хлеба в России падают из года в год

Основной фактор — хлеб перестал играть ту роль в нашем рационе, которую играл раньше Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Средняя цена на хлеб в сентябре 2020 года выросла на 6,5% в сравнении с сентябрем-2019. А его продажи упали на 5%. Таковы данные анализа 22 млрд кассовых чеков, который провела компания «Такском» (крупнейший в России оператор фискальных данных — то есть, в частности, информации с кассовых аппаратов).

За два года, с сентября 2018 года, по расчетам «Такскома», продажи хлеба в России упали на 8%.

Эту тенденцию заметили не только в «Такскоме». Разнообразные исследования российского рынка хлебобулочных изделий печально свидетельствуют: зерна Россия производит все больше, а спрос на хлеб в 2017-19 годах преимущественно падал. Особенно на дорогие сорта и сдобу. И эта тенденция вряд ли изменится.

Объяснения приводятся самые разные. Есть даже конспирологическая версия: это не хлеба мы стали есть, а население уменьшается быстрее, чем нам рассказывает Росстат. И исходя из падения потребления хлеба, нас сейчас в России живет не 146 с лишним миллионов, а всего около 122 миллионов. Есть и экономическая версия. Хлеб становится слишком дорогим, а дешевые сорта — низкого качества. Потому и не хотят его кушать в прежних объемах — не то.

- Конечно, и убыль населения, и экономические факторы влияют на продажи хлеба. Но на самом деле все гораздо проще, - рассказал «КП» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Основной фактор — хлеб перестал играть ту роль в нашем рационе, которую играл раньше. Люди переходят на какие-то альтернативные варианты, которые сейчас появились в большом количестве и ассортименте. Например, на хлебцы, которые по факту вполне заменяют хлеб, а в статистике учитываются отдельно. Мы стали больше есть пиццы и тому подобных продуктов, которых в прежние времена в России в таком количестве не ели. Кто-то меняет рацион из соображений здорового питания. Кто-то потому, что альтернативы дольше и лучше хранятся. Кто-то еще из каких-то соображений. Но как факт, сейчас хлеб перестал быть тем главнейшим продуктом, каким он был раньше. Особенно в советские времена, когда им, в силу дешевизны, еще и повсеместно скотину кормили.

Кстати, по статистике «Такскома», продажи хлебцов в 2020 году остались на прежнем уровне, а в сравнении с 2018 годом выросли на 2%.

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