Америка в шаге от гражданской войны: Станут ли Трамп и Байден призывать граждан к оружию

Между Трампом и Байденом идет настоящая война. Фото: REUTERS

Многие эксперты опасаются, что после президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября, оба кандидата - идущий на второй срок республиканец Дональд Трамп и его оппонент из стана демократов Джозеф Байден - объявят себя победителями и призовут своих сторонников силой подавить сопротивление несогласных.

УНИКАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

Обычно голосование в США проходит прозрачно и быстро. Наряду с избиркомами скрупулезный подсчет голосов через экзит-пулы ведут штабы кандидатов и крупнейшие телекомпании. В ночь после выборов они оглашают результаты, которые, как правило, на 99 процентов совпадают с официальными. Проигравший публично признает свое поражение и звонит сопернику поздравить его с победой. Но в этот раз сценарий обещает быть иным! Страна изнемогает от коронавирусной напасти, которая не только унесла уже более 200 тысяч жизней, но и обнажила многие социальные болячки, то там то здесь вспыхивают яростные стычки активистов движения Black Lives Matter с хранителями консервативных ценностей (там идет свой счет жертвам), да и политическое противостояние двух главных американских партий превратилось в до неприличия злобную перебранку. Это испугало, ожесточило и раскололо не только элиты, но и все американское общество.

А тут еще президентские выборы, и выбирать приходится, по признанию многих американцев, «между чумой и холерой». С одной стороны, прославившейся своей экстравагантностью на уровне клоунады 74-летний Трамп, уже заслуживший титул «худшего президента Америки за все времена», с другой - 77-летний Байден, сторонники которого большего всего боятся, что он в случае победы не доживет до своей инаугурации. Престарелый политик часто путает имена коллег, забывает, в какой штат приехал, а недавно заявил, что рад баллотироваться в этом году... в сенат. Мало того, сами выборы из-за пандемии будут проводиться по непривычным правилам, открывающим возможность для мухлежа.

77-летний Байден на дебатах перед выборами Фото: REUTERS

ГОЛОСА В КОНВЕРТЕ

Чтобы избежать столпотворения на участках и снизить опасность заражения вирусом, целый ряд штатов разрешил провести досрочное голосование по почте. Гражданам рассылаются бюллетени, которые они должны заполнить, запечатать в специальный конверт и отослать по определенному адресу. Этим способом решили воспользоваться свыше 95 миллионов избирателей (почти половина из всех зарегистрированных). К концу прошлой недели заочно проголосовали 45 миллионов человек. Учитываются только те конверты с бюллетенями, на которых будет стоять почтовый штемпель не позже дня выборов - 3 ноября. Но почтовики взвыли: «Мы и сейчас еле справляемся с потоками этих писем. Если народ по привычке дотянет голосование до крайнего срока, система рухнет и мы точно не успеем зарегистрировать сотни тысяч, а то и миллионы посланий».

Уже грохочут «почтовые скандалы»: то избиратели жалуются, что до сих пор не получили бюллетени для голосования (в штате Нью-Йорк сотни пустых бланков были найдены на помойке), то сообщается, что давно отправленные письма не дошли до структур, которые займутся подсчетом голосов (в штате Нью-Джерси таковых оказалось аж 20 процентов). Где задержалась эта корреспонденция, кто и что с ней делает?

Президент Трамп уже назвал голосование по почте «величайшим надувательством в истории Америки». Мол, запросто можно подменить бюллетени, организовать двойное и даже тройное голосование и накрутить нужный результат. И сделал из этого зловещий вывод.

Плакат гласит: "Голосуй. Потому что уроки русского стоят дорого". Фото: СОЦСЕТИ

К ОРУЖИЮ, ГРАЖДАНЕ!

Противники Дональда Трампа полагают: в случае своего поражения, он заявит, что заранее знал о готовящихся фальсификациях с голосованием по почте и не признает результатов. Президенту приходится идти ва-банк, ведь, по опросам, он за неделю до выборов отстает от Байдена на целых 9 процентов. Его фронды против политического истеблишмента демократы не простят, и, может быть, уделом экз-президента станет эмиграция. Об этом Трамп, то ли в шутку, то ли всерьез, сам намекнул в одном из своих выступлений. Во время первого тура предвыборных дебатов модератор спросил Трампа, призовет ли он своих сторонников сохранять спокойствие и воздерживаться от гражданских беспорядков, если итог голосования сложится не в его пользу. Хозяин Белого дома хмыкнул и ответил: «Я призываю своих сторонников приходить на избирательные участки и очень внимательно следить за ними».

Многие эксперты в США и за рубежом схватились за головы. Как написала газета The Guardian, «для тех, кто следит за деятельностью групп крайне правых ополченцев и военизированных формирований, поддерживающих Трампа, услышать эти слова было все равно, что увидеть, как реактивное топливо используют для тушения лесного пожара». Политолог Стивен Гардинер из аналитического центра Political Research Associates, который отслеживает действия ополченцев, считает, что «они несомненно, ухватятся за этот комментарий президента. Возможность появления на избирательных участках вооруженных группировок с автоматическим оружием вызывает большую тревогу».

Но и демократы не остались в долгу. Джозеф Байден заявил, что не примет поражения, если оно будет инспирировано «недобросовестными действиями» республиканцев. Срочным порядком создается массовое движение с говорящим названием «Закроем Вашингтон». Его задача - блокировать после выборов американскую столицу и не допустить Трампа снова в Белый дом. В ряды организации уже записались тысячи волонтеров, они начали проводить тренировки будущих акций, и, к гадалке не ходи, в руках многих из них тоже будет оружие.

Создается ощущение , что страна выходит из под контроля, и после выборов дело может дойти до того, что радикальные американцы начнут стрелять в соотечественников - таких же непримиримых. Так обычно начинаются гражданские войны... Директор Института исследований и образования в области прав человека Девин Бургхарт высказался по этому поводу образно: «Вот и приехали. Такое мы видели только в наших худших кошмарах».

Джо Байден на послед Фото: REUTERS

ВОЙНА КОМПРОМАТОВ

За неделю до выборов стороны усилили политическую артподготовку и молотят по позициям друг друга залпами компромата. Обвинения против Трампа в «сговоре с Москвой» на выборах 2016 года приказали долго жить: представители американских спецслужб недавно официально объявили, что никаких следов такого «сговора» не было и нет. Теперь президента винят в уклонении от уплаты налогов. Экс-президент Барак Обама, выступая на митинге демократов, заявил, что, когда в юности работал продавцом мороженого, и то больше платил в казну, чем миллиардер Трамп.

Республиканцы ответили убийственными разоблачениями сына Джозефа Байдена - Хантера, наследившего на Украине в свою бытность там топ-менеджером энергетической компании Burisma. Он получал 50 тысяч долларов в месяц, как говорят, в благодарность за то, что его отец, занимавший тогда пост вице-президента США, обеспечивал поддержку режиму Порошенко. В руках адвоката Трампа Рудольфа Джулиани оказались материалы с жесткого диска из ноутбука Хантера Байдена. Якобы их скопировал хозяин мастерской, куда ноутбук приносили на ремонт, и передал в штаб республиканцев. Там сохранилась переписка Хантера с украинскими коллегами, свидетельствующая, что он сводил своего влиятельного папашу с нужными лицами в компании, чтобы тот поспособствовал некоторым выгодным проектам.

Но это еще цветочки. Подгнившей клубничкой для Хантера Байдена стало то, что на жестком диски нашлись доказательства его контактов в интернете с несовершеннолетними девочками. Контакты носили сексуальный подтекст - там были весьма откровенные фото и тексты. Интересно, что американские СМИ, поддерживающие демократов, дружно замолчали эти разоблачения.

Правая часть фото: "Голосуй. Или русский бот сделает это за тебя". Фото: СОЦСЕТИ

ВСЕ РЕШИТ ВЕРХОВНЫЙ СУД?

Но даже, если, к счастью, гражданской войны с кровопролитием не случится, политический кризис в США полыхнет после выборов с невиданной силой. Представим ситуацию: оба кандидата настаивают, что одержали победу, армии нанятых ими юристов начинают борьбу за каждый голос, вскрывая нарушения, подлинные и и мнимые, и требуя пересчета. Кстати, нечно похожее в Америке уже бывало: в 2000-м году республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор никак не могли поделить голоса во Флориде, от которых зависело, кто же из них станет новым президентом. Бодания продолжались целых полтора месяца после выборов, пока точку в них не поставил Верховный суд США, остановив все пересчеты и вынеся свой вердикт.

По американской конституции он обладает такими полномочиями, что бы там ни говорили про «демократическое волеизъявление граждан». Судьи занимают свои посты пожизненно, и на тот момент расклад был в пользу Республиканской партии: из девяти судей пятеро были представлены к должности президентами-республиканцами. В итоге со счетом 5:4 в президентской гонке победил Буш. У Трампа на руках схожий козырь. Он тоже сейчас «ведет» в Верховном суде с тем же преимуществом 5 на 4 и может упрочить его после недавней смерти видного судьи демократки Рут Гинзбург. На ее место президент выдвинул юриста Эми Кони Баррет. Набожная католичка, мать семерых детей, она - икона, воплощающая все традиционные ценности консервативной Америки. И если, как и двадцать лет назад, дело дойдет до Верховного суда, Трамп может не сомневаться в своей победе.

Трамп и Байден последний раз встретились в студии. Кто будет лидером страны, решат выборы. Фото: REUTERS

В ТЕМУ

Пересидим выборы в бункере

Бывший офицер разведки ВВС США Дрю Миллер предложил тем, кто боится начала в стране гражданской войны, пережить лихие времена в специальных бункерах-убежищах, сетью которых он владеет. Места, в которых расположены, комплексы, засекречены. Жилые помещения в бункерах разные: от роскошных апартаментов до комнат эконом-класса. Обеспечен солидный запас воды и продуктов.

- Здесь можно будет посмотреть результаты выборов, - говорит Миллер. - Перед днем голосования мы активизируем свою работу из-за возможного насилия в дни после выборов. Нашим посетителям рекомендуется запастись оружием.

Демотиватор - выступающий кандидат якобы держит в руках листок-подсказку с надписью: "Тебя зовут Джо. Сейчас 2020 год. Ты баллотируешься в ПРЕЗИДЕНТЫ. Трамп - плохой, Обама - хороший". Фото: СОЦСЕТИ

А НАМ-ТО ЧТО С ЭТОГО?

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин БЛОХИН: Отношения с США не улучшатся при любом раскладе.

- При любом исходе выборов ждать положительного сдвига в российско-американских отношениях не приходится. Трамп понимает, что Америка, по сути, сейчас обескровлена, и будет в случае переизбрания пытаться помочь американской экономике, договариваясь, где это возможно, с Россией. Но сделать этого ему не позволит конгресс и либеральные СМИ, круто настроившие по крайней мере половину страны против нынешнего президента. Один из советников Трампа недавно пожаловался, что мы, мол, и рады были бы ввести новые санкции против России, чтобы потрафить общественному мнению, но их уже так много, что выдумать какие-то новые очень трудно. Если верх одержит Байден, то его либеральная элита США воспринимает как нового Обаму, при котором все вернется на прежние рельсы. Сдерживание России и Китая в стиле Pax Americana станет приоритетом во внешней политике Вашингтона. На нас будут давить и экономически и по вопросу «прав человека» (это конек демократов), добиваясь, чтобы в конце концов мы «рухнули изнутри», как Советский Союз.

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