Сколько россияне потеряют от заморозки накопительной части пенсии

Рассказываем, что происходит с пенсионными сбережениями россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе депутаты снова продлили заморозку накопительной части пенсии — на этот раз до 2024 года. Это значит, что личные счета россиян не пополняются уже 10 лет. Разбираемся, к чему это приведет.

ЧТО ЗА НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ?

Пенсионная система в России непростая. Суммы, которые получают пожилые люди сейчас, и которые будем получать все мы, состоят из трех частей:

- фиксированная часть — самый минимум, который гарантирует всем государство

- страховая часть — выплачивается из тех денег, что работодатель отчислял за сотрудника в ПФР, зависит от стажа и выражается в пенсионных баллах

- накопительная часть — личная для каждого прибавка к выплатам.

Работодатель платит за своего сотрудника взносы в Пенсионный фонд России — 22% от зарплаты. С 2002 года, когда была проведена очередная реформа, 6% из них идут на накопительную часть пенсии, а 16% - на страховую. То есть, по сути, в общий котел, из которого выплачивают пенсии нынешним старикам. У работающего человека этих денег нет, он знает только количество своих баллов. В деньги эти баллы превратятся только в момент выхода на пенсию: в 2020 году 1 пенсионный балл равняется 93 рублям, в 2024 будет — 116,63. Что будет потом — никто не знает, может и меньше.

А накопительная часть как вклад в банке. 6% с каждой зарплаты капают на личный счет, там эти деньги копятся и приносят прибыль — за счет того, что негосударственный пенсионный фонд или ПФР их инвестирует. Всегда можно посмотреть, сколько денег уже набежало.

Важно отметить, что накопительная часть формируется только у родившихся в 1967 году или позже.

Все индексации для пенсионеров касаются только страховой части пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАКУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ ИНДЕКСИРУЕТ ГОСУДАРСТВО?

Чиновники любят отчитываться, что выплаты пожилым людям в очередной раз проиндексировали, то есть повысили. Необходимость и регулярность такой процедуры даже закрепили в Конституции.

Но все индексации касаются только страховой части пенсии — та, что из общего котла. Накопительная часть растет за счет прибыли НПФ.

Зато ее можно передать по наследству — в отличие от денег, которые ушли на страховую часть.

ПОЧЕМУ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗАМОРОЗИЛИ?

Это решение было принято в 2014 году. Напомним, что тогда случилось возвращение в состав России Крыма, за которое наша страна подверглась санкциям. Времена были непростые: властям нужно было не только выполнять все взятые на себя обязательства, но и вкладывать деньги в развитие полуострова. К тому же на заслуженный отдых выходило все больше людей, а трудящихся становилось меньше. То есть было слишком мало народу, который скидывался бы в общий пенсионный котел.

Тогда и решили временно перекинуть 6% страховых отчислений на страховую пенсию. Это позволило сократить дыру в бюджете ПФР, но не закрыть ее — ежегодно он получает дотации из бюджета.

В результате миллионы людей остались без потенциальных сбережений и доходов (об этом ниже), а российская экономика лишилась мощного источника финансирования, ведь НПФ — классический инвестор в большие проекты с длительным сроком окупаемости.

Есть возможность рассчитать, сколько вы потеряли от заморозки накопительной части будущей пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ ОТКЛАДЫВАЛИ ДО 2014-ГО?

Они никуда не делись — лежат на вашем счету и приносят доход. Новых отчислений туда нет, но прежние никто не конфисковывал.

Каждый вправе выбрать фонд, который будет его накоплениями управлять. Если вы этого не сделали, вами занимается ПФР. Деньги «молчунов» он отправляет в Управляющую компанию Внешэкономбанка.

КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО Я НАКОПИЛ?

Проще всего сделать это на портале Госуслуг — достаточно заказать выписку о состоянии лицевого счета в ПФР. Если деньги хранятся в другом фонде, узнаете, в каком именно, и сделаете запрос уже туда.

МОЖНО ЛИ ПОДСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО Я ПОТЕРЯЛ?

Разобраться в отечественной пенсионной системе непросто, давайте попробуем сделать это на примере. Возьмем условного россиянина Александра Иванова. Жизнь у него стабильная, работа не меняется, он получает 50 тысяч рублей в месяц.

Работодатель платит за Александра в НПФ 11 тысяч рублей взносов в месяц. Если бы не заморозка накопительной части, 3 тысячи из этой суммы уходило бы не в общий котел, а на персональный счет Александра. За год это 36 тысяч рублей. А за 10 лет, что будет действовать заморозка (какое решение примут власти после 2024-го мы пока знать не можем), набежало бы, соответственно, 360 тысяч.

Любой читатель может подставить сюда свою зарплату и высчитать, во сколько ему лично обходится еще одного годовое продление действующей схемы.

Но это еще не все наши потери. Ведь накопительная пенсия не просто лежит где-то в сейфе и копится. Пенсионные фонды инвестируют эти деньги и зарабатывают для своих вкладчиков. Получается у них не то чтобы очень здорово: скорее они помогают спасти деньги от инфляции. С 2014 года, когда накопительную часть пенсии заморозили, средняя доходность НПФ составила 7,4%.

Значит, на конец 2019-го наш Александр Иванов не получил 63 376 рублей инвестиционного дохода на свой пенсионный счет. А к 2024-му он мог бы стать богаче еще на 121 622 рубля. Конечно, это условные расчеты, ведь мы не знаем, какую доходность в будущем покажет тот или иной НПФ.

За разъяснениями о будущей пенсии можно обратиться в отделение Пенсионного фонда или зайти на портал Госуслуг Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ РАЗМОРОЗЯТ?

Наши сбережения снова начнут активно расти. Тогда, возможно, удастся накопить ощутимую прибавку к пенсии. Потому что 4 с лишним трлн рублей, которые сейчас крутятся в этой системе, россияне не особо заметят в виде пенсий, слишком мало это в расчете на каждого. Да еще нужно учесть, что из накопленной суммы вам буду именно платить ежемесячную надбавку, а не отдадут целиком на руки. Выплаты рассчитают, исходя из периода дожития — времени, которое средний россиянин живет на пенсии. Сейчас он составляет 258 месяцев.

Кстати, увеличить пенсионные сбережения никто не запрещает и сейчас. Нужно лишь заключить с вашим фондом дополнительный договор и отчислять туда деньги напрямую.

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