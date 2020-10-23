"Амнистия невозможна": адвокат Михаила Ефремова рассказал, когда он выйдет на свободу

Михаил Ефремов окажется на свободе только через 7,5 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд апелляционной инстанции всего на полгода скостил срок Михаилу Ефремову: вместо 8 лет он будет отбывать в колонии общего режима 7,5. В ближайшие дни артиста этапируют в места не столь отдаленные, но куда именно - пока неизвестно. По словам адвоката Владимира Васильева, осужденный вправе попросить администрацию СИЗО об отбывании наказания в определенном исправительном учреждении - такое письмо Ефремов должен написать начальнику изолятора в ближайшее время.

- В СИЗО к нему я пойду только в понедельник, - рассказал kp.ru адвокат Васильев. - Никаких передачек - продукты или сигареты - нам приносить не разрешается, будем обсуждать рабочие моменты. Сразу после решения суда, пока Михаил Олегович находился в клетке, мы успели с ним коротко пообщаться. Могу сказать, что такой он исход не стал для моего подзащитного сюрпризом, он его ожидал. В тот момент Ефремов был зол на адвоката Добровинского, сказал, что 7,5 лет - это "его работа". Ведь деньги потерпевшим Михаил Олегович заплатил по доброй воле, а мог обойтись и 800 тысячами, которые присудили старшему сыну.

Ранее Александр Добровинский настаивал, что выплата в 3 миллиона рублей родным погибшего может стать важным смягчающим обстоятельством в деле Ефремова. При этом после расплаты актера адвокат в апелляционном суде попросил оставить в силе 8-летний приговор. А кроме того, к Михаилу Ефремову будет подан гражданский иск. Оказывается, требования потерпевших были выполнены не в полном объеме: они просили не 3 миллиона, а 3 млн 111 тысяч (это компенсация расходов на похороны). А адвокаты артиста этот момент упустили.

- Про материальный ущерб никаких дискуссий не шло, только про компенсацию морального вреда, - заверил Владимир Васильев. - Такие разговоры, на мой взгляд, - это желание уйти от соблюдения своих слов.

Кроме того, адвокат озвучил прогнозы по освобождению своего подзащитного. Сейчас защитники будут обжаловать приговор в кассационном суде, но на заседаниях артист присутствовать уже не сможет - он в это время будет в колонии. И при худшем раскладе, если кассационный суд не изменит срок, Михаил Ефремов сможет выйти из колонии только через три года.

- По закону, он может просить об изменении режима, когда отбудет половину срока из 7,5 лет. То есть через три года, например, он может получить принудительные работы: выйти на свободу, приехать в Москву, устроиться на работу и отдавать государству часть своей зарплаты, - объяснил адвокат. - Подать на УДО по его статье можно только через 5 лет. А амнистия в данном случае вообще вряд ли возможна, ведь она распространятся на преступления нетяжкие. К сожалению, статья Ефремова (ч.4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". - Ред.) после недавних изменений считается особо тяжкой категории, так как максимальное наказание по ней свыше 10 лет. Хотя преступление совершено по неосторожности, оно не умышленное.

Тем временем, есть и еще одна трудность для семьи Михаила Ефремова. У актера в банковской ячейке хранится энная сумма денег, доступ к которым его родные пока не могут получить. Для этого начальник СИЗО должен выписать доверенность на адвокатов, но этого до сих пор почему-то не сделано. Эта сумма пойдет на расходы семьи Ефремова и, возможно, компенсацию матери и сожительнице Сергея Захарова, которые официально не признаны потерпевшими.

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