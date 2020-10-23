В Казахстане назначены выборы в парламент по новым «многопартийным» правилам

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выборах депутатов Мажилиса Парламента РК. А постановлением Центральной избирательной комиссии будут назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Выборы состоятся конституционные сроки 10 января 2021 года. «У всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры», - сказал президент.

Новые возможности для партий

Токаев подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за законностью, прозрачностью и справедливостью выборов.

«До начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны», - напомнил президент Казахстана.

Среди этих мер - поправки в закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», а также в закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», предусматривающие введение института парламентской оппозиции и регламентирующие её деятельность. В новом парламенте Казахстана одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов будут представлять депутаты от оппозиции. Помимо этого, оппозиция получит право инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение сессии и определять повестку правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. При этом руководителям фракций предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях обеих палат парламента, на пленарных заседаниях нижней палаты, на заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях.

В новых редакциях законов, регулирующих работу федеральных законодателей Казахстана, предусмотрены положения, впервые в парламентской практике республики вводящие 30-процентную квоту для женщин и молодёжи в партийных списках.

«Эта норма станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в парламент и местные представительные органы, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны», - уверен Касым-Жомарт Токаев.

Предстоящие выборы в региональные и местные законодательные собрания Республики Казахстан впервые пройдут по партийным спискам. «Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий, - заявил президент Казахстана. - Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны».

Курс на обновление системы

Выступая перед согражданами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что вызванный пандемией коронавируса экономический кризис охватил многие страны и негативно повлиял на всю мировую экономику. В это непростое время перед Казахстаном стоят задачи принятия эффективных антикризисных мер, обеспечения устойчивого экономического развития, социального благополучия граждан и роста благосостояния народа, эти приоритеты прозвучали в послании президента Казахстана в начале сентября.

Токаев убежден, что обновленный состав нижней палаты парламента и местных представительных органов должен сосредоточить основное внимание на качественном законодательном обеспечении социально-экономических реформ.

Президент республики также считает, что предстоящие выборы вновь продемонстрируют твердую приверженность Казахстана последовательной демократизации и модернизации политических институтов, призванных обеспечить обновление политической системы страны.

«Наша общая миссия – процветание Казахстана и благополучие наших граждан. В критически важные исторические моменты народ Казахстана неизменно проявлял единство и сплочённость. Уверен, и сейчас наш народ с достоинством примет на себя новую историческую миссию всесторонней модернизации государства. Казахстан станет сильнее и выйдет на новый этап развития в преддверии 30-летия Независимости. – заключил Касым-Жомарт Токаев. - Призываю всех граждан нашего государства проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты».

«В парламенте, а не на улицах»

Стоит заметить, что тема развития многопартийности и парламентских институтов звучала в прошлогоднем послании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать при парламенте республики Институт анализа и экспертизы законодательства. Он отметил ведущую роль партии «Nur Otan» во главе с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, но при этом подчеркнул необходимость сотрудничества и с другими политическими партиями и движениями, проводящими конструктивную политику на благо страны.

«Основные проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить свое решение именно в парламенте и в рамках гражданского диалога, но не на улицах, - сказал Токаев. – Депутаты могут и должны пользоваться своими законными правами, в том числе направляя запросы в правительство по злободневным проблемам и требуя от него принятия конкретных мер». При этом отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти должны быть взаимоуважительными, деловыми, без искусственной конфронтации.

Глава государства видит свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений, что является принципиальным условием «стабильности политической системы в долгосрочной перспективе».

«Предстоящие выборы в Мажилис Парламента и маслихаты должны способствовать дальнейшему развитию многопартийной системы в стране», - сказал Касым-Жомарт Токаев в прошлогоднем Послании к народу Казахстана.

Дата этих выборов назначена на 10 января 2021 года.

Позитивные перемены

Назначенные выборы в законодательные органы Казахстана и нововведения в регламенте работы федерального парламента республики комментируют эксперты и политики по обе стороны российско-казахстанской границы.

Член Национального совета общественного доверия Ерлан Саиров считает важным новшеством установление 30-процентной квоты для женщин и молодёжи для избрания в депутаты всех уровней. Эксперт отмечает, что итоги праймериз партии «Nur Otan» показали, что доля молодёжи и женщин в региональных и местных законодательных собраниях может превышать и 50%, и это говорит о том, что женщины и молодёжь будут активнее участвовать в общественно-политических процессах на районном и областном уровнях.

«У нас есть ошибочное мнение, что политические реформы должны проводиться только в Нур-Султане и Алматы. Реформы должны проходить в регионах. Для этого местные маслихаты должны обновляться. В эти органы должны прийти граждане с принципиальной позицией, которые могут открыто высказать акимам свои мысли. Тогда в стране, в соответствии с эволюционной моделью развития, появятся новые силы, в регионах будет идти социальная трансформация», – сказал член Национального совета общественного доверия.

Он также полагает, что для развития работы парламентской оппозиции в парламенте многое предусмотрено, и это создаст базу для постепенного изменения политических процессов в стране. Казахстан является страной, сохраняющей стабильность в период мировой турбулентности, стране нужны демократические процессы. Но эти процессы не должны нанести ущерб целостности страны и единству народа. Поэтому предстоящие выборы в Мажилис должны стать предпосылкой для развития политического плюрализма, укрепить сотрудничество и единство казахстанцев.

А вот что сказал заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России Казбек Тайсаев:

«В Казахстане выборы всегда проходят очень организованно, в центральной избирательной комиссии страны работают грамотные, подготовленные люди. Наши делегации много раз были в Казахстане, и на парламентских выборах, и на президентских. Выборы в этой стране всегда проходят очень достойно. Я убежден, что и выборы, которые состоятся в январе будущего года, будут подготовлены и пройдут так, как прошли президентские выборы, а перед этим – парламентские».

«Наше сотрудничество с парламентом Казахстана включает взаимные визиты, выездные заседания, на которых мы рассматриваем многие вопросы, например, о соотечественниках, проживающих в Казахстане» - председатель нашего комитета Леонид Калашников придает этому большое значение.

Что касается организации работы парламента Казахстана и, в частности, поправок в конституционные законы, о которых президент страны Касым-Жомарт Токаев говорит в своем указе, то такие нормы существуют в работе парламентов других государств, и они очень правильные. Может быть, и нам в России стоит обратить на них внимание и сделать то же самое. Причём, обратить внимание не только на эти поправки. Мы вносили пакет похожих предложений, это было бы позитивным для работы нашего парламента