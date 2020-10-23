«Йося с Лерой, словно бай»: Шнур опять наехал на Валерию и Пригожина

Сергей Шнуров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вроде бы лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров давно остепенился, перестал быть возмутителем спокойствия и провокатором, перешел в наставники шоу «Голос» и политику. Но нет. Вокалист так и норовит выпустить пламенное нутро тролля наружу. И периодически выступает со злобными филиппиками в адрес той или иной звезды.

Не раз доставалось от Шнурова певице Валерии и ее мужу, продюсеру Иосифу Пригожину. То постебался над парой за жалобы на отсутствие гонораров в период пандемии, то в пении под фонограмму Валерию упрекнул. А теперь вот выпустил очередной стихотворный памфлет. Он посвящен отдыху звездной пары в ОАЭ. В чем Сергей усмотрел некоторые противоречие — по отношению к прежним стенаниям Иосифа на отсутствие заработка у артистов. Вот, что написал Шнуров в инстаграмме:

«Обеднели, обеднели,

Все артисты на мели.

Концы сводят еле-еле!

Или все-таки свели?

Вот, те раз, и здравствуй снова,

Йося с Лерой, словно бай,

Нет, не на Мальдивах, что вы,

Это только лишь Дубай.

Прилетели, нет, не джетом.

Отдыхают, как бедняжки,

Скромненько совсем бюджетно.

Солнцу подставляя ляжки,

Шашлычки лежат на блюде,

В окнах плещутся моря.

Жалко их, конечно, людям,

Чем помочь?, - все говорят».

Разумеется, реакция Иосифа Пригожина, на которую обычно рассчитывает Сергей, последовала молниеносно.

- Спасибо тебе, Серега, что не забываешь про нас, - написал продюсер у себя в инстаграмме. - Добрая ты, бескорыстная душа. С тои частотои , которои ты нас вспоминаешь, многие могут заподозрить, что ты у нас на зарплате.

И добавил, намекая на Шнурова: "Счастливы вместе в любой точке земного шара. А кого чужое счастье раздражает, могут не приходить на нашу страничку".