Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 23 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Армянский солдат. Фото: REUTERS

Конфликт в Нагорном Карабахе не утихает. Мы собрали свежие новости по ситуации на 23 октября 2020 года и теперь рассказываем, что же происходит в регионе.

ВОЙНА БЕСПИЛОТНИКОВ

"Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и пушек. В результате операций нами были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, разрушено несколько опорных пунктов противника, освобождены важные территории и высоты. Нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту. Во вражеских подразделениях наблюдается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия. Противник практически потерял контроль над войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для защиты боевых позиций, для их замены в принудительном порядке доставляются гражданские лица", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Распространенная Арменией информация о якобы обстреле Азербайджанской Армией населенных пунктов Агдере, Ходжавенд и Гырмызы Базар в Нагорном Карабахе является безосновательной и ложной. Азербайджанская Армия не подвергает обстрелу гражданское население и инфраструктуру. Напротив, ночью 23 октября и сегодня в утренние часы вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

Армянский военный грузовик, захваченный азербайджанской армией. Фото: REUTERS

Войска Азербайджанской Армии, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное превосходство на всей протяженности фронта", - заявляют официальные лица в Баку.

По информации пресс-службы президента Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с национальным героем, отцом Шукура Гамидова Нариманом Хамидовым, "ставшим шехидом за свободу Губадлы" (был убит). Глава государства отметил, что Шукур Гамидов на этот раз героически сражался в боях за свободу Губадлинского района и стал шехидом.

За день азербайджанцы сбили три беспилотника Армении, и еще два сумели посадить с помощью специального излучателя.

"МАССОВЫЕ УБИЙСТВА"

"В настоящее время ведутся битвы местного значения по всем направлениям линии фронта. Подразделения обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы. Днем враг расстреливал территорию Кашатагской области из библиотеки, затем участок дороги Зарега-Бердзор. На данный момент силы противника бомбят улицы Мартакерта. Военная авиация применяется к городу. Относительная ситуация в зоне конфликта Арцаха-Азербайджана не изменилась. Массовые убийства продолжились в отдельных частях", - заявляет официальный представитель Минобороны Шушан Степанян.

Минобороны Армении сообщает, что армия Азербайджана вновь жестоко нарушив нормы международного гуманитарного права "обстреляла Аскеран, а в минувшую полночь снова целила по Мартуни".

"В настоящее время ведутся битвы местного значения по всем направлениям линии фронта. Подразделения обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы", - сообщает пресс-служба ведомства.

Линия фронта в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

В ЭТО ВРЕМЯ

"Начался рабочий визит главы МИД Республики Армения Зограба Мнацаканяна в США. Министр Мнацаканян встретился с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером", - сообщают новостные агентства Еревана.

"В Степанакерте высоко ценят активные усилия России, направленные на приостановление широкомасштабных военных действий в Карабахе. В своем выступлении вы подчеркнули следующее: "Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. К сожалению, это факт, когда в Сумгаите, а потом и в Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать", – заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в своем письме к президенту России Владимиру Путину.

"Если Россия хочет принять участие в решении карабахской проблемы, то Турция считает, что у нее есть не меньшее право принимать такое же участие. До меня не доходило никаких новостей о негативной позиции России по этому поводу", – заявил СМИ президент Турции Реджеп Эрдоган.

В это время замглавы МИД России Олег Сыромолотов после встречи с послом Армении Варданом Тоганяном подчеркнул, что Россия "не приемлет переброску в зону конфликта в Нагорном Карабахе боевиков из Сирии и Северной Африки".

Фрагмент боевого снаряда. Фото: REUTERS

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