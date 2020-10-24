Москва заняла четвертое место в топ-100 лучших городов мира

Москва заняла четвертое место в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities. Российская столица поднялась еще на одну позицию и опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону.

Третье место в рейтинге занял Париж, второе - Нью-Йорк, первое - Лондон.

- Наш город исторически входит в число международных культурных и цивилизационных центров. А благодаря комплексным программам развития, запущенным в последние годы, мы смогли упрочить позиции по всем ключевым направлениям: укрепили экономику, нарастили инновационный потенциал, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса. Был задан новый стандарт качества городской среды. Он предполагает, что современные общественные пространства и инфраструктура должны быть в каждом районе Москвы. Эту задачу мы последовательно решаем в рамках программы мэра “Мой район”, — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Высокие позиции в рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира. Как определяли победителей? Не только по статистическим данным, но и смотрели на образ городов в глазах пользователей социальных сетей (упоминания при помощи хэштегов в сети Instagram). Учитывалось качество жизни, уровень развития городов, отзывы бизнес-сообществ.

- В Москве сформирована надежная база для развития современных технологий и повышения комфортности городской среды. В столице созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, который обеспечивает рабочие места и широкий выбор предложений по различным направлениям для жителей и гостей города, — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международные эксперты особо отметили лидерство Москвы в категории «Продукт». Это означает, что высокую оценку получили аэропорты, культурные площадки и достопримечательности города.

Также столица России вошла в топ-3 мегаполисов в категории «Место». В ней оценивались благоустройство, безопасность и развитие городской среды. В категории «Люди» Москва поднялась со 143 на 12 строчку, выйдя на второе место в мире по числу жителей с высшим образованием.