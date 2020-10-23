«Обожаю постельные сцены»: Светлана Ходченкова вспомнила, что ее смешит рядом с раздетыми коллегами

Актриса Светлана Ходченкова. Кадр из фильма

Одна из самых востребованных российских актрис Светлана Ходченкова («Росомаха», «Благославите женщину», «Домашний арест» и др.) интервью дает только по праздникам. Но для видеоблога «Георгий за кадром» сделала исключение и просто и без повода поговорила о сокровенном: постельных сценах, любимом мужчине и комплексе блондинки.

Про Александра Молочникова

С актером Александром Молочниковым. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«С ним я почувствовала себя собой. Когда не нужно думать о платье, о макияже, можно просто наслаждаться жизнью без оглядки. Что называется, отдых без фотошопа. Я поняла, что нравлюсь себе живой и естественной. Могу не стесняться. И меня будут принимать».

Про Тома Харди

Том Харди в фильме "Шпион, выйди вон!"

«Он прекрасен. Когда я ехала на съемки фильма «Шпион, выйди вон!», мандража не было. Я боялась только не выучить текст. Сцена была на английском языке, но страх был панический — оговориться, недоучить, забыть. Все остальное было по-живому. Стеснения не было. Мы понимали, для чего все собрались: ребят, ну что, будем сиськи мять или работать нормально? Я, наверно, первый раз видела, насколько человек (Том Харди) меняется в кадре — не походка, движения и жесты, а линзы поменяли — и стал другой человек. Для меня это было удивительно. По-человечески он очень приятный. С хорошим чувством юмора.

Про блондинистость

«Я регулярно попадаю в такие ситуации [как блондинка]. Только-только ко мне приехала новая машина, и, как многие девочки, я села за руль, не проверив, с какой стороны бензобак. Приехала на заправку, припарковалась не той стороной, оставила машину, ушла за кофе. Прихожу — машина не открывается. И по колесам била, и на крыше прыгала — не открывается и все. В какой-то момент ко мне подходит заправщик и говорит: «Ваша машина вон там стоит!». Даже номера не посмотрела»

Про страхи

«Я адски боюсь высоты, однако во время экскурсии бегала по крышам Петербурга. И это было прекрасно!»

Про постельные сцены

«От этого никуда не денешься. Если эти сцены оправданы сценарием, то я нормально к этому отношусь. Иногда прибегаю к помощи дублеров — и это нормально. А вообще, обожаю постельные сцены. Мне очень нравится. Мы же относимся к этому как к работе. И мне везет на партнеров с хорошим чувством юмора. Если зритель видит негу и сексуальность в кадре, то мы тупо ржем! Иногда до такой степени, что потом собрать в фокус невозможно. Мы относимся к этому не как отношения мужчины и женщины, это игра. И если нам верят, что эмоции были неподдельными, значит я хорошая актриса. Бывает и так, что актер неприятен, как и в жизни, но это работа — идешь и целуешь его во все местечки»

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