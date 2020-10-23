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«Обожаю постельные сцены»: Светлана Ходченкова вспомнила, что ее смешит рядом с раздетыми коллегами

Популярная актриса — об отношениях с Александром Молочниковым, постельной сцене с Томом Харди и страх высоты
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
Комментарии (5)Комментарии (5)
Актриса Светлана Ходченкова. Кадр из фильма

Актриса Светлана Ходченкова. Кадр из фильма

Одна из самых востребованных российских актрис Светлана Ходченкова («Росомаха», «Благославите женщину», «Домашний арест» и др.) интервью дает только по праздникам. Но для видеоблога «Георгий за кадром» сделала исключение и просто и без повода поговорила о сокровенном: постельных сценах, любимом мужчине и комплексе блондинки.

Про Александра Молочникова

С актером Александром Молочниковым.

С актером Александром Молочниковым.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«С ним я почувствовала себя собой. Когда не нужно думать о платье, о макияже, можно просто наслаждаться жизнью без оглядки. Что называется, отдых без фотошопа. Я поняла, что нравлюсь себе живой и естественной. Могу не стесняться. И меня будут принимать».

Про Тома Харди

Том Харди в фильме "Шпион, выйди вон!"

Том Харди в фильме "Шпион, выйди вон!"

«Он прекрасен. Когда я ехала на съемки фильма «Шпион, выйди вон!», мандража не было. Я боялась только не выучить текст. Сцена была на английском языке, но страх был панический — оговориться, недоучить, забыть. Все остальное было по-живому. Стеснения не было. Мы понимали, для чего все собрались: ребят, ну что, будем сиськи мять или работать нормально? Я, наверно, первый раз видела, насколько человек (Том Харди) меняется в кадре — не походка, движения и жесты, а линзы поменяли — и стал другой человек. Для меня это было удивительно. По-человечески он очень приятный. С хорошим чувством юмора.

Про блондинистость

«Я регулярно попадаю в такие ситуации [как блондинка]. Только-только ко мне приехала новая машина, и, как многие девочки, я села за руль, не проверив, с какой стороны бензобак. Приехала на заправку, припарковалась не той стороной, оставила машину, ушла за кофе. Прихожу — машина не открывается. И по колесам била, и на крыше прыгала — не открывается и все. В какой-то момент ко мне подходит заправщик и говорит: «Ваша машина вон там стоит!». Даже номера не посмотрела»

Про страхи

«Я адски боюсь высоты, однако во время экскурсии бегала по крышам Петербурга. И это было прекрасно!»

Про постельные сцены

«От этого никуда не денешься. Если эти сцены оправданы сценарием, то я нормально к этому отношусь. Иногда прибегаю к помощи дублеров — и это нормально. А вообще, обожаю постельные сцены. Мне очень нравится. Мы же относимся к этому как к работе. И мне везет на партнеров с хорошим чувством юмора. Если зритель видит негу и сексуальность в кадре, то мы тупо ржем! Иногда до такой степени, что потом собрать в фокус невозможно. Мы относимся к этому не как отношения мужчины и женщины, это игра. И если нам верят, что эмоции были неподдельными, значит я хорошая актриса. Бывает и так, что актер неприятен, как и в жизни, но это работа — идешь и целуешь его во все местечки»

Смотрите бесплатно онлайн фильм Александра Молочникова «Сбежавшие в Аризону» со Светланой Ходченковой в главной роли

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