Юрий Воскресенский: «Лукашенко нам в СИЗО сказал: это мой последний срок. Клянусь детьми»

Координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский. Фото: Youtube

Начало разговора с этим белорусским оппозиционером, вышедшим из СИЗО после знаменитого приезда к своим «пленникам» Александра Лукашенко, получилось неожиданным. Даже странным. Воскресенский предложил «Комсомольской правде в Белоруссии»... помощь.

«Я ПРИШЕЛ СЮДА ИЗ-ЗА ЮРЫ»

- Я слышал вас запретили печатать , – посочувствовал он. - Могу помочь.

- Как?

- Попрошу... (и указал куда-то вверх). Пока все, что я делаю, реализуется. Вот выпускают еще двух человек из СИЗО под мое поручительство. Карт-бланш пока есть.

- А это высокие люди? (посмотрел я туда, куда указал Воскресенский)

- Самый высокий уровень.

- И вы на постоянной связи с самым высоким уровнем?

- С самым высоким – не постоянно. Периодически.

- Почему вообще Лукашенко пришел к вам в СИЗО?

- Он сказал на встрече: я пришел сюда из-за Юры.

- Из-за вас?!

- Да. Лукашенко сказал: «Я посмотрел тебя у Маркова. (часовое интервью на Общественном национальном телевидении Белоруссии). Я понимаю, что допустил какие-то ошибки. И хочу услышать от вас - какие. Чтобы вы помогли».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал к оппозиционерам в СИЗО 10 октября.

- Но как вы попали на гостелевидение из тюрьмы?

- Поступило предложение.

- Это как бы если Навальному в России предложил интервью Соловьев.

- Мы смотрели в камере по телевизору, что происходит на улицах, и поняли, что дело идет к беде. Люди начинают друг друга ненавидеть. Понял, надо срочно призвать стороны к примирению. И я согласился на интервью. Приехали три фуры с оборудованием. Пол, стены, все застелили. Меня, как заключенного, видимо, рискованно было везти в студию...

- И Лукашенко вы понравились.

- Мне там (снова показывает наверх) говорили, что «Лукашенко на тебя «запал» (смеется). Ему понравились мои слова. Он сказал: «Я согласен, что есть не только деструктивные элементы (в оппозиции), как мне докладывают силовики, а много людей с альтернативной точкой зрения. Вот мой блокнот, вот ручка, я хочу всех услышать. Хочу знать, что я делал эти годы не так». И мы начали говорить, что не так.

«СИДИТ ОН КАК КОРОЛЬ. В ОДИНОЧКЕ»

- Говорят, Сергей Тихановский (арестованный блогер, несостоявшийся кандидат в президенты, муж Светланы Тихановской, - ред.) на той встрече не вел себя смирно.

- При всем уважении к Сергею Леонидовичу, так не ведут себя даже в компании с друзьями. Никто из коллег, пусть в тяжелых условиях СИЗО, не поднимал свои мелкие вопросы. Пришел президент. Как мы шутили, «встреча высокого уровня». Поэтому надо было говорить о важных вещах, а не требовать у президента телефон. «Дайте позвонить! Выпускайте меня. Чего я здесь сижу?!» — это хамство. В смысле, выпускайте? К тебе президент пришел. А за «выпускайте» к следствию обращайся.

- Но ясно же, что это решает президент, а не следствие. Может Тихановский потому и злился? Мол, чего мы в тюрьме разговариваем? Хотите переговоров, освобождайте, будем беседовать на равных.

- А Лукашенко не говорил ни о каких переговорах. Он сказал: хочу узнать, что в головах у тех, кто стоит (на улице). Потом они (Лукашенко и Тихановский) перешли на детей. Президент ему говорит: а чего ты моих детей обзывал во всех роликах? Я твоих же не обзываю. Что дети мои тебе сделали? Кстати, в соцсетях вспоминали, как Сергей Леонидович (Тихановский) разговаривает с женой: «Эй, алло, погрей, не отсвечивай». Очень грубо.

- Но за это не арестовывают...

- На следующий день в бане (еще один арестованный кандидат в президенты Бабарико попросил Лукашенко дать помыться), мы говорили: «Серега, ну ты, блин, вообще. Чего ты нес? Ты чуть встречу не сорвал!»

- А Серега чего?

- Ну, чего. Надоело сидеть, вот и нес. Так и мы сидим! Так я ж дольше сижу - говорит. Но сидит он как король, в одиночке, где нет сброда. Причем не в СИЗО КГБ, где сидит элита, шпионы и так далее, а в Жодино. Там, как правило, наркоманы, убийцы, алиментщики, насильники. Но у него там одиночная камера с телевизором.

- Как себя вел Бабарико? Он надеется выйти?

- Предельно интеллигентно. И он воспользовался этой встречей, чтобы донести свое видение демократизации Белоруссии и экономики. Он настоящий политик. Выступал минут двадцать. Предлагал не кошмарить бизнес, сократить силовой блок, прекратить насилие к протестующим. Президент помечал все в блокноте.

СЫН ЛУКАШЕНКО НИКОЛАЙ ТОЖЕ БЫЛ В СИЗО

- Для оппозиционера вы как-то странно говорите о Лукашенко...

- Почему странно? Я не изменил своих демократических убеждений. Но это не значит, что я не могу восторгаться сильным лидером.

- Вы восторгаетесь?

- Я уважаю его. Я уверен, что все, что сейчас делает Лукашенко, он делает для страны.

- А не благодаря ему вы и еще тысячи людей оказались в тюрьме?

- Я дискутировал с силовиками - они стойко убеждены, что если бы они не надавили, страна пошла по сценарию Украины.

- Но власть своей жестокостью допустила беззаконие.

- Они говорят - мы нарушаем закон, чтобы страна не развалилась. Лучше тысяча гематом, чем одна пуля в животе.

- Вы принимаете эту логику?

- Я увидел вторую сторону медали. Мы, например, говорили руководству: давай кондиционеры купим за наш счет, покрасим стены, поменяем матрасы, шконки. Чтобы было как в Скандинавии, где Брейвик сидит. А силовики говорят: если мы это сделаем, злодеи решат - почему бы не посидеть, если в тюрьме шикарные условия.

- Какая-то азиатская логика.

- Абсолютно. Народ еще не готов – говорят силовики. Вот когда у нас будет народ как в Скандинавии, тогда можно и тюрьмы очеловечить. А мы спорили: давайте начнем тюрьмы делать как в Скандинавии, тогда и народ улучшится. Или другой пример – президент сказал: протест инспирирован из-за рубежа. Поэтому нельзя проявлять слабость. Я с этой логикой не согласен. Если бы 9 августа милиции вообще не было, люди бы помитинговали и разошлись. Но силовики считают, что за этим стоят западные спецслужбы.

Участники встречи с президентом Лукашенко в СИЗО КГБ Белоруссии.

- Это так?

- Если этим и управляют, то это знают только лидеры протестов. На улице такого ощущения не было. Белорусы действительно созрели для перемен. А идеологические службы, профсоюзы и фейковые провластные организации это проворонили. Но тут еще постарались и силовики...

- Как?

- Лукашенко нам в СИЗО доказывает - оппозиция врет про сотни тысяч демонстрантов. Мы удивляется – это же правда! Он зовет к себе своего сына Николая...

- Он к вам в СИЗО и сына привел?!!

- Да... И говорит ему – «принеси из машины карту». Тот приносит аэрофотосъемку митинга, где каждый протестующий чуть ли не пронумерован. Три тысячи человек.

- Но я же сам там был в тот день. Не меньше 100 тысяч!

- Конечно! Это съемка сделана в другое время, подсунули президенту, а тот силовикам свято верит.

- Но зачем им обманывать Лукашенко?

- Боятся ответственности. Они же проморгали протесты.

ПРЕЗИДЕНТ «СОЗРЕЛ»

- Вас пригласили участвовать в написании новой Конституции. Не боитесь, что власти вас используют, как декорацию. Мол, смотрите - у нас и оппозиционер есть - Воскресенский.

- Я по глазам президента понял - он готов к переменам. Лукашенко созрел. Пообещал ограничение президентства двумя сроками. Сказал, что такого президента у белорусов больше не будет. Мол, вы наверняка будете меня вспоминать добрым словом – честного, не коррупционера.

- А если он вас обманет?

- Если Конституция будет опереточная, декоративная, это вызовет еще больший протест. Власть не будет так рисковать. Если она сказала: давайте договариваться, - надо договариваться.

- Но при принятии новой Конституции президентские сроки обнуляются. И Лукашенко сможет снова избираться.

- То же самое сказали и мы. Он ответил: «Я даю вам слово, что это мой последний срок. Я клянусь своими детьми». Это цитата. Поэтому любой может сейчас писать поправки. Сейчас по областям будут приглашать всех оппозиционеров.

- А они пойдут?

- Успокоятся и пойдут. Другого выхода нет.

- Но как может человек под следствием писать Конституцию? Да еще вместе с теми, кто его туда посадил?!

- Ну, посадил, выпустил, ничего страшного. Я жив-здоров. Все политические, кто выходит из СИЗО, рассматривают свои сроки как очищение. Я разговаривал с Виталием Шкляровым (российско-американский политтехнолог, арестованный в Белоруссии, - ред.). Он говорит: «За три месяца я увидел, кто у меня из друзей остался, на кого могли опереться мама и папа, кто исчез, кто начал гадости писать, кто не поднимает трубку». Это неплохой, как он говорил, скил (skill – «навык») Мелкий вопрос...

В ВЛАСТИ ЕСТЬ ПАРТИЯ ВОЙНЫ И ПАРТИЯ МИРА

- Потеря друзей – мелкий вопрос? Сколько знакомых перестали с вами общаться?

- Да, бОльшая часть отфильтровалась. Но помощь оказали те, от кого не ожидал. Остаются жена и мама. Остальные тебя используют. Мои бывшие коллеги из Координационного совета (оппозиции) говорили: «Лучше бы он сидел, и все они сидели». То есть им хорошо, когда кто-то страдает. Тогда они на этом пиарятся. Они не могут оценить гуманный шаг властей. Поэтому я и пытаюсь довести позицию партии мира.

- Партия мира?

- Да, во власти у нас есть партии войны (силовики) и мира.

- Кто возглавляет вторую партию?

- В ближайшее время узнаете.

- Что должны сделать власти, чтобы оппозиция ей поверила?

- Отпустить всех политзаключенных.

- Чем власть рискует?

- Что на свободе они призовут снова всех на улицы. Власть боится, что протестующие нанесут экономический вред стране. Если инвестор видит, что на улицах бардак, он начинает выводить из страны деньги. Как и внутренние держатели капиталов - они уходят в кэш. В итоге хуже будет всем.

«ПРОШУ НЕ ДАВАТЬ МОИ СЛОВА В ЭФИР»

- Сколько, по-вашему, получил Лукашенко на выборах?

- Президент считает, что он ИХ выиграл.

- А вы ?

(Долго думает) - Вы же знаете, что я два месяца сидел в СИЗО и любое мое слово может приостановить дальнейшие переговоры. Я отвечу, но просил бы не давать мои слова в эфир.

- Тогда лучше откажитесь отвечать на вопрос.

(Пауза) - Понимаете, есть Минск, а есть то, что за МКАДом. 2 миллиона избирателей в Минске, 7,5 миллионов в регионах.

(Снова задумывается)

Во время шествия оппозиции в центре Минска 18 октября. Фото: Иван ИВАНОВ

- Вы сейчас рискуете снова вернуться в тюрьму при честном ответе на этот вопрос?

- Я честно отвечаю. Я уверен, что президент не выиграл выборы в Минске. Но я уверен, что выборы за МКАДом он выиграл.

- Но вы же понимаете, что голосование по Конституции организуют те же люди, что провели выборы. Доверия к ним у народа нет. Какой смысл?

- Мы задали этот вопрос президенту. Он сказал, что в избиркомы будут допущены все, кто захочет. Что он максимально рассчитывает на легитимность голосования, предположительно в апреле 2021-го.

- Вы у Лукашенко не спросили, почему он не озаботился легитимностью голосования раньше?

- Спросили. «Я хотел построить страну так, как я ее видел, – ответил он. - Но в том числе потому, что вы не становились рядом со мной».

- Но вопрос о честных, легитимных выборах.

- Возможно, это и был ответ – дескать, легитимность была ему до сиреневой звезды. Он думал, что все скажут спасибо, всем будет хорошо. Еще он сказал, что придет время, когда вы поставите памятник Лукашенко.

- Вы можете себе представить памятник Лукашенко в Минске?

- Надо, чтобы прошло время. Если люди увидят, что Лукашенко был не крохобор, что у него нет миллиардов, если они сравнят его с другими, которые будут не так эффективно работать... Посмотрим...

- Как-то вас спросили - считаете ли вы, что Лукашенко превратил Белоруссию в ГУЛАГ? Вместо ответа вы молчали 20 секунд. Я повторяю вопрос.

- Мне так же молчать 20 секунд? (смеется) Я категорически не приемлю насилие, считаю это ошибкой силового блока. Если бы не было насилия, не было бы такого тяжелейшего кризиса в стране.

КАСТРЮЛЯ СТОЯЛА С ЗАКРЫТОЙ КРЫШКОЙ. И «БУХНУЛА»

- Как белорусские власти планируют выйти из кризиса? Какой план?

- Ноябрь-декабрь – выработка новой Конституции. Это все можно провести голосованием в таких СМИ, как «Советская Белоруссия», «Комсомольская правда». А весной - референдум. Новая Конституция будет действовать со следующей осени.

- А кто будет премьером, к которому перейдет большая часть полномочий?

- Сейчас это Роман Головченко.

- Он станет фактически главой государства?

- Да.

- Это устроит оппозицию?

- Будет же партия и у Бабарико, и у коммунистов, либералов. Вчера объявили о создании своей партии пророссийские силы… Начинается оттепель, и надо этим пользоваться. Я верю президенту. Он сказал: «Я готов на серьезные изменения. Хочу учесть ошибки».

- Но он же говорил, что никому не отдаст Белоруссию.

- Он имел в виду: «Не дам ее развалить». Он понял, что люди с альтернативной точкой зрения должны иметь своих представителей во власти. А их зажимали, зажимали. Кастрюля стояла с закрытой крышкой 26 лет, вот и «бухнула».

ПРЕДАТЕЛЬ ПОТОМУ ЧТО ПОХВАЛИЛ БАТЬКУ

- Если ваш проект примирения власти и оппозиции провалится, что ждет страну?

- Албанизация. Поэтому я очень прошу, чтобы мне помогли. Чтобы не только я все на себя принимал.

- Вас уже называют предателем...

- Потому что я похвалил президента. Это мой единственный грех. Господин Латушко (экс-министр культуры Белоруссии, уехавший в Польшу, - ред.), например, 25 лет кормился с рук режима, был любимчиком, его президент на руках носил, нянчил. И тут Латушко стал лидером оппозиции. А я 20 лет в демократическом движении, давал деньги, стоял в дождь и снег, собирал подписи. И я, похвалив президента, стал сразу врагом? Сейчас, после провала ультиматума Тихановской все успокоится. Бывает и в семье — выпили, подрались брат с братом. Но на утро трезвеют и мирятся.

- Но ультиматум Тихановской еще не провалился.

- Провалится (улыбается). Вот увидите.

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