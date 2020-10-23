Филипп Киркоров: «Мы с папой переболели коронавирусом, но расслабляться пока рано!»

Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Детская Новая волна» в Артеке - одно из немногих мероприятий, которые рискнули не отменять на фоне пандемии. Правда накануне музыкального конкурса артистам и репортёрам было велено пройти тесты на ковид, чтобы опасная бацилла не проникла в детский лагерь, где традиционно проходит смотр юных талантов.

Король эстрады Филипп Киркоров на все уговоры «акул пера» привести на следующий год в качестве участников своих детей - Аллу-Викторию и Мартина лишь отмахивался.

- Ребят, это такая ответственность... Мои дети не стремятся на сцену, - улыбался Киркоров.

Как всегда, Филипп, на правах главного эстрадного модника, привёз на два конкурсных дня целую гору нарядов.

- Ну, а где их ещё выгуливать, - посетовал артист.

- Филипп, вы у нас модные тренды. Посоветуйте, что прикупить к зиме, а какие вещи можно с лёгким сердцем отправить на помойку, -поинтересовались мы у Киркорова за кулисами.

- Ой, самое неблагодарное дело давать советы, особенно в моде. Все, конечно, считают, что могут распоряжаться модой. А я считаю, что у каждого свой вкус, стиль. То, что идет Киркорову, может совершенно не подойти Баскову. Хотя Коле кажется, что это ему идет. Но разубеждать Колю я не буду. Он сразу посчитает, что я ему завидую...

Хотя я наоборот. Стараюсь по-доброму советовать, но не всегда мои советы воспринимаются как совет. Поэтому лучше я промолчу.

- Ну вот у вас в клипе с Давой были дреды. Сейчас вы расплелись. Все, тренд на косы ушел?

- Почему? Это вечный тренд. Я же дреды носил и в двухтысячном, когда мы снимали клип «Килиманджаро», и в 95-м, когда пел «Посмотри, какое лето!». И в Таиланде в 97-м году у меня были такие косички. Периодически я к ним возвращался. И не я это придумал. Это, вообще, пошло от африканского направления в стиле...

- Филипп, а вы заметили, что 90-е вернулись на подиумы?

- Мода вообще по кругу ходит. Кстати, вот яркий пример, певица Синди Лаупер (показывает на телевизор). Ее Мадонна копировала на заре своей юности.

Вся ранняя Мадонна – копия Синди. Потом она уже выработала свой стиль. Все звезды начинают с копирования кого-то.

- Вас теперь даже реперы копируют. Раньше ваши коллеги говорили, мол, Киркоров столько денег тратит на одежду! А сейчас посмотрите на Моргерштерна, он с головы до ног увешен цепями по цене трёхкомнатной квартиры...

- Они просто поняли: для того, чтобы быть звездой, надо дорого одеваться, снимать дорогие клипы, делать дорогую музыку… Сегодня уже за три копейки не станешь звездой. Сегодня надо потратиться! А кто у нас тратится первый в этой стране? Я!

И в музыке так же. Записали мы с Давой дуэт «Роли на руке» и по нашим стопам пошел сразу и Коленька с этим мальчиком прелестным Данечкой Милохиным. Замечательный дуэт они сделали. И потом Тимати сделал дуэт с Моргенштерном. Молодцы. Ребята следуют трендам. А мне всегда приятно задать тренд.

- Вы хороший тренд в карантин продвинули, когда свой гардероб выставили на продажу и все средства отправили пенсионерам, пострадавшим от коронавируса...

Филипп Киркоров и DAVA на съемках клипа "Ролекс". Фото: Личный архив

- В данном случае не было самоцелью сделать это первым. Пришла идея помочь людям и здорово, что у нас это получилось. Я даже не думал, первый я или второй. Но получилось, что как и в нашей песне с Давой: вечно первый, не второй. Мне приятно, что я на эстраде задаю тренды, делаю многое первым. Эта миссия более сорока лет принадлежала только Алле Пугачевой. Она надевала перчатки, все надевали перчатки. Она надевала лосины, все надевали лосины. Помнишь, все под Пугачеву делали прически...

А теперь Алла занимается детьми, задаю тренды я. Когда я уйду еще куда-нибудь, не вечно же мне петь, кто-то новый выйдет. Ну, главное – это желать, уметь, делать.

- Концертов из-за пандемии сейчас практически нет. Может, пришло время мюзиклов. Помните, у вас была идея – поставить мюзикл «Алладин». Сейчас, когда театры в Москва пока функционируют более-менее, есть шахматная рассадка, нет у вас таких мыслей?

- Не-а, потому что все наши западные партнеры настолько напуганы этой всей историей с пандемией, что никто пока не хочет ничего ставить. Боятся пока. Отложили мы эту идею до лучших времен.

- Вы за время карантина сильно постройнели. Вы же любите все эти чебуреки, «наполеоны». Как удавалось себя ограничивать?

- Вот вчера у меня был «зигзаг»! Конкретный. Погуляли мы вчера в Алуште, конечно, с друзьями. Отметили встречу не только чебуреками. Там было все (смеётся.).

А так я на карантине хоть и ограничивал себя, но иногда устраивал «день греха», позволяя себе все те же чебуреки, колу и так далее.

«День греха», это Денис Маркелов, диетолог, товарищ мой придумал. Я следую его советам. «День греха» у меня был по субботам или воскресеньям. Обычно езжу к друзьям. Просто вот конкретно отрываемся. Без этого я не смог бы держать форму. Иногда нам артистам необходимы вот такие «зигзаги».

- Да, хоть как-то расслабиться. Вы же не пьете.

- Вчера я себе позволил лишнего. Мы такой компанией теплой собрались в Алуште, что решил гульнуть. Лариса Долина, Олег Газманов, Дава, Игорь Крутой. Давно не виделись, хорошо посидели.

- Перед «Детской Новой волной» всех артистов и гостей конкурса попросили пройти тесты на коронавирус.

- А я и не знал, что у меня оказывается есть антитела, - удивил kp.ru Филипп Киркоров.- Когда пересекли границу в Греции (там артист недавно гостил у друзей), у меня взяли анализ на ковид. И потом говорят: «Вы болели? У вас антитела!» Я говорю: «И что, сейчас изоляция?» Да нет, говорят, у вас уже все прошло. А я даже не понял, когда болел. Бессимптомно все прошло.

- А папа, кстати, как ваш?

- Он тоже как-то бессимптомно перенёс коронавирус. Сейчас лежит в больнице на обследовании. Если бы не больница сейчас, не сердечный приступ, то мы бы и не знали, что он тоже переболел, оказывается.

Наша порода киркоровская, видите, как? Вся эта хворь прошла незаметно стороной. Но расслабляться рано. Это не значит, что следующая волна пандемии нам не страшна. Он коварный, говорят, вирус. Сегодня так проявляется, завтра так. Беречься надо, особенно пожилым. Поэтому моему 87-летнему папе передам в больницу красный лучок крымский для иммунитета.

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