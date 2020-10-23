Бэлла Черкесова: Будем вместе бороться с фейками

Новый замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова. Фото: Личный архив

- Бэлла Мухарбиевна, здравствуйте.

- Здравствуйте!

- Первый вопрос у многих возник. Как такая симпатичная девушка могла воспринять такое очень серьезное назначение? Сразу реакция какая?

- С честью и достоинством. И очень рада, что мне доверили такую важную и ответственную функцию.

- А если не так официально....

- Так и восприняла – я готова работать. Я работы не боюсь, не боюсь ответственности.

- Да это мы знаем.

- Правда, Александр, я испытываю реальное чувство ответственности за порученные мне задачи. И готова их выполнять.

- Ваши первые шаги - они какие?

- Мои первые шаги... Мне кажется, что в новой цифровой реальности моя задача главная – это максимально поддерживать и развивать медиа, искать для них новые точки роста, новые возможности для монетизации, стимулировать производство качественного контента, чтобы было больше достоверной информации. Я буду для этого прилагать максимум усилий.

- Скажите, а какие медиа вы имеете ввиду? Новые, старые, традиционные?

- А, мне кажется, сейчас эта граница стерта. Нет понятия «новые медиа», «традиционные медиа» или «старые медиа». Мы сейчас живем в едином информационном пространстве. Поэтому для меня все медиа одинаково важны. И всем им буду стараться максимально помогать.

- То есть - и будете не только государственным внимание уделять, я имею в виду, чисто человеческое, но и, допустим, каким-то коммерческим, в смысле – частным СМИ?

- Конечно. Все СМИ, зарегистрированные как СМИ, это СМИ. Поэтому, безусловно, да, внимание буду уделять всем.

Бэлла Черкесова (на фото крайняя слева) и ее предшественник на посту замминистра Алексей Волин (крайний справа). Фото: Личный архив

- А у нас много СМИ зарегистрировано?

- Десятки тысяч.

- И всем уделять внимание... Скажите, вот сразу поделюсь своей тревогой. Мы довольно часто встречались и встречаемся с фейками. Причем - с теми, которые идут из-за границы, которые подхватывают наши коллеги здесь. Вспомните, допустим, Кемерово, гибель ребятишек. И как там из-за рубежа одна из ближнезарубежных стран, сколько гадостей про сотни погибших. Увеличивали, нули добавляли. С фейками как быть?

- С фейками будем и дальше продолжать бороться совместно с Роскомнадзором. Потому что, действительно, к сожалению, сегодня, когда производителями информации являются все, не только СМИ, мы часто сталкиваемся с фейками... Это мы - с помощью серьезных СМИ - должны решительно пресекать.

- И еще, нигде не пишут, что у вас ещё, кроме работы, на душе?

- Я - мама. У меня растет сын, которому скоро будет три года. Я вкладываю в него всю душу и сердце.

- Кто вам помогает?

- Мне помогают родители и мой муж.

- Как вашего мужа зовут?

- Дмитрий.

- Дмитрий как воспринял назначение супруги на такую работу?

- Он мною гордится, я думаю. Он за меня рад. Я бы так сказала.

- Он не в СМИ работает? Я просто не в курсе.

- Нет, он не в СМИ работает.

- Это хорошо или плохо?

- Это абсолютно нормально. Люди, которые вместе, не обязательно должны работать прямо совсем в одной сфере. Но близко к этой сфере. Но не в СМИ.

- Что вы с собой взяли из своего прежнего кабинета вот сейчас?

- Желание работать.

- Оно где-то в папке, в портфеле, в рюкзаке?

- Оно в душе.

- А что-то из каких-то вещиц, вот чисто женских, что-то с собой захватите?

- Бумаги с собой взяла. Других вещей у меня особо в кабинете и нет.

- Многие журналисты вас воспринимают как девушку, которая - симпатичная, доброжелательная и сопровождала и руководителей СМИ, и просто журналистов в различных поездках. Сейчас вы сократите свои командировки?

- Сейчас все-таки моя работа больше - в кабинете. Я все-таки больше оперативными вопросами в последние годы занималась. А в целом я не отказываюсь от командировок, от поездок. Потому что, мне кажется, важно для того, чтобы выстраивать дальнейшую работу, общаться с представителями медиа-отрасли, как с федеральными, так и с региональными. Поэтому готова ездить.

- Скажите, у вас на что еще останется время, кроме как семья, СМИ, работа? Что еще?

- Мне бы хотелось, чтобы у меня было чуть больше времени читать, пообщаться с друзьями. А в целом, пожалуй, так. В основном свободное время я трачу на семью, честно скажу.

- Да и правильно делаете. Это подкупает. Мы постараемся тогда поменьше вам доставлять хлопот. И завершающий вопрос. Какую помощь вы ждете от тех, кого будете курировать, от СМИ?

- Я жду от них открытости, я готова обсуждать проблемы, с которыми медиа сталкиваются. Готова принимать участие в их решении. Ну и, мне кажется просто, что сообща это всегда делать легче. И быстрее.

- И самый-самый завершающий вопрос. Вот сегодня вы с чего начали свой первый рабочий день?

- Я сейчас нахожусь в состоянии переезда на самом деле. Закрываю последние вопросы в администрации президента и сейчас направляюсь в министерство.

- И пожелание нам, пожалуйста.

- Пожелание? Быть в ногу со временем. Потому что сейчас происходит все очень быстро. Оставаться достоверными. И, в принципе, стремиться вперед и только вперед. И стараться в этих новых цифровых реалиях сделать так, чтобы контент был доступен максимально всем и везде. Качественный контент.

- Удачи вам!

- Спасибо!

Бэлла Мухарбиевна Черкесова родилась в 1985 году. В 2008 получила специальность журналиста-международника в МГИМО. До 2012 года работала в департаменте пресс-службы и информации правительства РФ. После ушла в Управление президента по общественным связям и коммуникациям, где проработала до 2020 года. На должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации назначена 23 октября 2020 года. Замужем, есть сын.

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