Жена Никиты Михалкова показала богатые интерьеры своего загородного особняка

Татьяна Михалкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никита Михалков 21 октября принимал поздравления по случаю своего 75-летия. Именитый юбиляр даже выпил шампанского с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства позвонил мэтру по видеосвязи и сказал в адрес именинника много теплых слов. Но, конечно же, самые главные слова Никите Сергеевичу произнесли его супруга Татьяна и дети.

Татьяна Михалкова и Никита Сергеевич счастливы в браке с 1973 года. За 47 лет совместной жизни у супругов родились трое детей - дочери Анна и Надежда, сын Артем, а также шесть внуков. Кроме того, от первого брака с актрисой Анастасией Вертинской у мэтра есть сын Степан, четверо внуков и правнук.

По случаю юбиляра в загородном особняке Михалковых на Николиной Горе собралась его большая семья. Пришли и близкие друзья. Татьяна Евгеньевна поделилась трогательным видео празднования торжества.

В кадре композитор Эдуард Артемьев, автор музыки к таким фильмам как "Сталкер", "Зеркало". "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Курьер", "Сибириада", "Визит к Минотавру", "ТАСС уполномочен заявить…" и многим другим, музицировал за белым роялем.

На видео попали и роскошные интерьеры родового гнезда. Дом в русском стиле отделан натуральным деревом, повсюду старинные иконы, очень много фотографий режиссера и его близких. Украшением гостиной является белоснежный камин. А на втором этаже - лестница и наброшенные на нее шкуры животных. Повсюду стоят корзины и вазы с цветами, преимущественно алыми розами.

Кстати, особняк Михалковых расположен на огромной территории в несколько гектаров. Недалеко от главного дома находятся гостевые строения, а на соседнем участке выстроен коттедж Андрея Кончаловского.