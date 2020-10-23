У Марии Баталовой – семь двоюродных сестер и одна единокровная, но ее имущество почему-то оформили на чужих людей

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко во время гражданской панихиды в Доме кино, июнь 2017 года. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Наследницы артиста лишились своего имущества вследствие подписанных ими генеральной доверенности и договора пожизненной ренты.

После смерти Алексея Баталова его 85-летнюю вдову Гитану Лентенко и 52-летнюю дочь Марию, инвалида детства с тяжелой формой ДЦП, стали опекать Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Избыточная забота этой семейной пары у многих вызывала вопросы и подозрения. Но только не у Гитаны Аркадьевны.

В сентябре прошлого года с ее одобрения был заключен договор пожизненного содержания с иждивением между Марией Баталовой и Натальей Дрожжиной. По этому договору Дрожжина получила в собственность долю в четырехкомнатной квартире в доме по улице Серафимовича (в знаменитом Доме на набережной), мастерскую Алексея Баталова (в том же легендарном доме), квартиру в 1-м Самотечном переулке… Кроме квартир с банковских счетов Баталовых «ушли» 107 тысяч долларов. И еще пропали документы, ордена и ценности, принадлежавшие Алексею Владимировичу.

Мария Баталова Фото: Первый канал

Летом у Гитаны Аркадьевны по поводу Цивина и Дрожжиной возникли подозрения. И она захотела вернуть это имущество. Вначале по-хорошему просила их расторгнуть договоры. Потом написала заявление в Следственный комитет РФ.

- Верните Маше ее собственность. Нельзя у людей забирать все. Маша мучается. Дайте ей свободу и возможность творчества, - очень эмоционально говорит Гитана Аркадьевна. – Она одним пальцем и носом пишет на компьютере. Она писатель. И скоро выучится на юриста. Как эти люди посмели у нормальной, умной девочки, которая не может самостоятельно есть и ходить, забрать все? Это же издевательство. Не поступают так с доверчивыми людьми. Ее сделали крепостной.

Сейчас идет следствие. На спорное имущество наложен арест. Уголовное дело находится под личным контролем председателя СК России Александра Бастрыкина. Скоро будут названы подозреваемые по этому делу. Пока же все участники резонансной истории проходят либо как потерпевшие, либо как свидетели.

Ну а в соцсетях идет активное обсуждение. Одни удивляются, зачем при таких деньгах и имуществе вообще понадобился договор ренты? Обычно его заключают люди малообеспеченные и одинокие, которым, кроме своей квартиры, нечем расплатиться за услуги и содержание. А у Баталовых, как выяснилось, денег было много, для Марии можно было организовать любой уход.

Другие возмущаются цинизмом и наглостью Дрожжиной – Цивина, мол, нашли к кому со своими аферами лезть. Баталов любимый артист, за его семью заступятся и поклонники, и государство, тем более, что дочка - инвалид. Но находятся и защитники «добродетелей», те, кто убежден, что Дрожжина и Цивин опекали вдову и дочь актера искренне. Договор ренты был оформлен по настоянию самой Гитаны Аркадьевны. Несчастная вдова не такая проста, как кажется. Связалась с "аферистами", чтобы спрятать наследство Баталова от его старшей дочери Надежды. И сама себе перехитрила.

После смерти Баталова Михаил Цивин, был в роли «пресс-секретаря» вдовы (с ее ведома и согласия). Тогда он рассказывал, что Алексей Владимирович оставил завещание, по которому все свое имущество передал младшей дочери Марии, но с условием, что после нее все перейдет его дочери от первого брака - Надежде, ее детям и внукам.

Актер Алексей Баталов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Теперь же Цивин говорит, что такого завещания никогда не было (выходит, они сочиняли это с Гитаной Аркадьевной на пару?). А было, якобы, другое завещание, в котором Надежда вообще не упоминалась. Все - только любимой Маше. Получается, что Гитана Аркадьевна уговорила Наталью Дрожжину подписать договор пожизненный ренты лишь с одной целью - не допустить к наследству старшую дочь Баталова. В чем причина ревностной неприязни, в чем виновата Надежда? Непонятно. Надежда молчит и вообще эту историю не комментирует.

Алексей Баталов действительно почти не общался со старшей дочерью, ни разу не видел внучку и правнуков. Сам однажды в этом признался и навлек на себя общественное порицание.

Сейчас Гитана Аркадьевна говорит, что отношения с Надеждой всегда были и остаются прекрасными. «Надежда участвует в каждом нашем совещании. Но ей ничего не надо…», - недавно в эфире «Пусть говорят» рассказала вдова. На вопрос Дмитрия Борисова, как Мария Баталова планирует распорядиться своим имуществом потом, Гитана Аркадьевна ответила уклончиво: «Маше только 52 года. Она решит судьбу своих денег. Возможно, оставит все больным детям и людям, которые таким детям помогают. Она эти деньги не пропьет и на бриллианты не потратит»… Про Надежду опять ни слова. Хотя порядочная Надя вряд ли бы оставила больную сестру без ухода. А баталовских денег хватило бы с лихвой на обеих дочерей.

Но у Марии Баталовой, помимо единокровной сестры по отцу, есть еще семь сестер – двоюродных. Это дочери Бориса Ардова, младшего (единоутробного) брата Алексея Баталова. Одна из них - популярная актриса Анна Ардова. Есть у Марии и родной дядя – писатель, публицист, протоиерей Михаил Ардов (средний брат Алексея Баталова). Договоры, которые Гитана Аркадьевна оформила на Цивина и Дрожжину, вполне можно было оформить на какого-то из близких родственников. Родные, а не чужие люди, опекали бы Машу потом. Конечно, со стороны рассуждать легко …

В последние годы семью Алексея Баталова активно опекала семейная пара - юрист Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Почему такие отношения? Это семейная история. Она не должна выходить на общественное обсуждение, - ответила нам одна из бывших жен Бориса Ардова актриса Людмила Дмитриева. Воистину не должна «выходить на общественное обсуждение» история, которую обсуждает уже вся страна.

Другая экс-жена Бориса Ардова, Мира Ардова рассказывала, что после смерти Нины Ольшевской, матери Баталова (она-то собирала у себя дома всех родственников, и бывших невесток, и их новых мужей, и детей), Алексей Владимирович отстранился от многочисленной родни. Причина отстранения была непонятна. При том, что Гитана Аркадьевна – крестная одной из его племянниц - Нины. Но и с Ниной перестали общаться и ее крестная, и знаменитый дядя. Как и с другой племянницей - Анной Ардовой, которая как раз ровесница Маши. Почему так? Вероятно, из-за болезни своей младшей дочери Алексей Владимирович перестал общаться с родственниками. Больной ребенок – это большое испытание для родителей. К каким только врачам Баталов не возил свою любимую Машку! Когда разрушились последние надежды, что дочь можно вылечить, он ушел в себя. Скорее всего по этой же причине он отдалился от своей дочери Нади, которая была и здоровой, и счастливой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Теперь я бомжиха: ни квартиры, ни денег»: Вдова Алексея Баталова заявила в полицию о мошенниках, укравших наследство ее мужа

По мнению Гитаны Леонтенко, их с дочерью недвижимостью завладели втершиеся в доверие «меценаты» (подробности)