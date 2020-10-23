Во главе угла: Глава Минстроя отметил положительные сдвиги на строительном рынке России

Глава Минстроя отметил положительные сдвиги на строительном рынке России Фото: Анастасия Осипова

Нацпроект «Жилье и городская среда» был запущен 2019 году. В рамках большой программы планируется решить целый ряд вопросов: обеспечить доступным жильем россиян, создать комфортную среду и многое другое.

22 октября на заседании коллегии Минстроя подвели предварительные итоги реализации программы в период с 2019 по 2020 год. О положении дел рассказывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, принимал отчет куратор проекта - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Встреча прошла в режиме видеоконференции, коронавирус научил, что большинство рабочих вопросов можно решить в онлайн-формате.

Глава Минстроя Владимир Якушев. Фото: minstroyrf

Рассказывая о положении дел в отрасли, глава Минстроя отметил, что минувший год был насыщен серьезными испытаниями для сферы строительства и ЖКХ.

Например, старт реализации нацпроекта совпал с реформой долевого строительства. Было много трудностей и рисков, но несмотря на все сложности, 2019-й стал успешным для отрасли.

- Впервые с 2015 года удалось остановить падающий тренд по строительству жилья. По стране было возведено 82 млн кв.м комфортабельной недвижимости. Это на 8,3% больше, чем в 2018 году, - отметил Владимир Якушев.

Переход на новые механизмы финансирования через эскроу-счета тоже вызывал опасения, но и эта схема зарекомендовала себя положительно.

В рамках нацпроекта не только возводится жилье, но и происходит комплексное развитие территорий. Фото: minstroyrf

В список достижений можно отнести внедрение Единой информационной системы жилищного строительства (ЕСЖС). Благодаря мониторингу можно от отследить состояние по каждому объекту, который строится с привлечением денежных средств граждан.

По данным системы, на сегодняшний день возводится 98,9 млн кв. м жилья. Из них 41 млн кв. м реализуются с применением проектного финансирования и открытием счетов эскроу.

Владимир Якушев подчеркнул, что без внимания не осталась программа «Стимул», география проекта расшились на 57 регионов.

В 2019 году удалось переломить тренд на снижение объемов строительства жилья Фото: minstroyrf

Непрерывная работа ведется также по улучшению жилищных условий ветеранов ВОВ, молодых семей, вынужденных переселенцев и других льготных категорий граждан.

Значимой мерой поддержки рынка строительства стала льготная ипотека под 6,5% годовых. Она позволила серьезно повысить спрос на первичном рынке, поддержать застройщиков в сложный период и обеспечить жильем тысячи семей.

- Год выдался непростой. Но работы ведутся одновременно во многих направлениях, что позволит не сбавлять темп реализации национальных проектов и всех наших других программ, - отметил министр.