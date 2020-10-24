Протесты в Белоруссии, последние новости на 24 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Участницы оппозиционного Женского марша в Минске, суббота 17 октября. Фото: Иван Иванов

Александр Лукашенко высказался о митинге в свою поддержку, который намечен на 25 октября. Мероприятие, напомним, организовывали общественные организации страны. Действующий президент заявил, что в Минск по такому случаю намерены приехать 250 - 300 тысяч человек.

- Старики, они все рвутся приехать, мы не удержим их. А они же все могут заразиться коронавирусом. И у нас тогда будет еще больший COVID-19, чем в соседних странах, - обеспокоился Лукашенко.

Президент рассказал, что высказал свои опасения премьер-министру и предложил провести подобный митинг будущей весной. Там же Лукашенко заявил, что подходящий к концу год был хорошим, "несмотря на то, что [был] ковидный, високосный и политический".

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин вновь вернулся в Белоруссию накануне объявленной забастовки. Журналист прошелся по революционному Минску и опробовал "Краму" - приложение, которое подскажет революционеру, можно ли покупать тот или иной товар.

Журналист также встретился с белорусским оппозиционером Юрием Воскресенским. Он вышел на свободу после встречи в СИЗО с Лукашенко. Политик поделился мнением о происходящем в стране.

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