Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 24 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Военный вертолет пролетает над окрестностями города Тертер в зоне карабахского конфликта. Фото: REUTERS

СООБЩЕНИЯ ИЗ БАКУ

"Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!", - заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в сети.

Минобороны Азербайджана сообщает, что в результате авиаударов удалось "уничтожить артиллерийские подразделения и командный пункт противника", "добровольческие отряды и боевую технику". В подтверждение тому публикует видео ролики с расстрелами позиций армии Нагорного Карабаха с воздуха.

"Информация армянской стороны об артиллерийском обстреле Ираном позиций Азербайджанских войск после пересечения дрона-камикадзе воздушного пространства Ирана является ложной", - сообщает пресс-служба военного ведомства.

Баку также публикует видеозапись уничтожения добровольческих отрядов Нагорного Карабаха при взятии ряда сел в Джебраильском и Губадлинском районах.

ЕРЕВАН ИНФОРМИРУЕТ

"Минуты назад мы получили информацию, что в направлении Степанакерта был осуществлен, по всей вероятности, ракетный обстрел (атаковали несколько ракет). Как мы видим, на протяжении всей войны Азербайджан по большому счету пытается свои неудачи на разных участках фронта компенсировать за счет мирных жителей. Сегодня было уже 3-4 случая применения против жителей Арцаха преимущественно ракетных средств", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Спасатели МЧС Арцаха пишут, что "в результате ракетного обстрела противника по Степанакерту сгорела машина, разрушены прилегающие строения хозяйственного значения, магазины, поврежден газопровод питающий целый квартал".

"Вооруженные силы Армении в результате успешной операции уничтожили крупное подразделение спецназа Азербайджана на территории конфликта в Нагорном Карабахе. Уничтожено 9 единиц техники, часть оружия конфискована. В плен попал военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, которого в настоящее время оперируют армянские военные медики", - уточняет Степанян.

Минобороны Армении также упоминает о сбитых азербайджанских беспилотниках на северо-восточной границе Армении.

ВЕСТИ ИЗ США

"Решение Азербайджана стать зоной влияния Турции является угрозой безопасности для региона", - заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

"Деструктивная политика Армении приводит к обстрелам мирного азербайджанского населения, массовом привлечении иностранных наемников и террористов," - отметил в свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В Азербайджане используется любая возможность для разжигания ненависти к этническим армянам. Собранные доказательства показывают, что ненависть широко распространена и поощряется, в том числе путем распространения фотографий и видео об армянах", - говорится в опубликованном заявлении команды омбудсмена Армана Татояна.

"Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - заявил американский президент Донналд Трамп комментируя конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

Отметим, что в Вашингтоне также прошли встречи сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На нее в США прибыл сопредседатель от России Игорь Попов.

Напомним, боестолкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. После нарушения Азербайджаном и Арменией договоренностей о прекращении огня, достигнутых 10-го октября в Москве, интенсивные боевые действия в Арцахе продолжаются. Не помогло остановить кровопролитие и второе гуманитарное перемирие, которое действует с 00:00 18 октября. Стороны ежедневно обвиняют друг-друга в провокациях и обстрелах мирных поселений.