Тщательно взвешивать, просчитывать риски и даже отказываться от поездок за рубеж: что значат эти слова МИД для туристов

Слова МИД - рекомендация, призыв к здравому смыслу. Фото: REUTERS

"Обращаемся к гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках,... просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок", - такое заявление сделала недавно Мария Захарова, официальный представитель МИД.

Что оно значит для туристов? С одной стороны, это именно рекомендация, призыв к здравому смыслу. Действительно, сейчас нужно взвешивать все возможные риски даже при поездке в метро. И курорты не исключение. Но выбор - за вами.

На данный момент нет никаких новых решений, кроме тех, что принимал Оперативный штаб, начиная с августа. Ни МИД, ни Ростуризм не публиковали рекомендаций воздержаться от поездок за рубеж в целом или в отдельные государства. В те страны, с которыми авиасообщение возобновлено, самолеты летают. В одну только Анталью почти 50 рейсов в день.

С другой стороны, мы все помним весну и знаем, что ситуация может изменится может измениться моментально. Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин уверяет, что у правительства нет планов вновь закрывать те страны, которые сейчас доступны для россиян. Что ж, будем ему верить!

Однако следить за актуальной информацией и эпидемиологической обстановке, и об ограничениях по части перелетов и пересечения границ действительно стоит.

КОНКРЕТНО

Страны, с которыми Россия открыла авиасообщение:

Турция, Танзания (остров Занзибар), Великобритания, Швейцария, ОАЭ, Египет (только Каир), Белоруссия, Мальдивы, Южная Корея, Казахстан, Киргизия, Сербия, Япония, Куба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танзания и остров Занзибар: Зачем и как туда лететь. И сколько это стоит

Занзибар - самое интригующее из трех направлений, с которыми Россия с 1 августа решила открыть авиасообщение (подробности)