Генерал спецназа: Джентльменский набор для нас — боевой орден, ранение, контузия

Александр Чубаров показывает снимок со старшим сыном Василия Маргелова Виталием.

Если вы встретите этого мужчину на улице, вы вряд ли обратите на него внимание. У выхода из московского метро я узнал его по офицерской выправке. В движениях этого военного пенсионера читалась еще какая-то кошачья мягкость. Даже во взгляде. С официантом «Чайханы» он заговорил, как старый знакомый, с улыбкой и даже на родном для того языке. За минуту он уже так органично вписался в этот среднеазиатский колорит, что через две на нас уже никто не обращал внимания.

Знал бы этот официант, что он рекомендует взять к кофе пахлаву… бывшему первому заместителю министра обороны Таджикистана генерал-майору ГРУ Александру Сергеевичу Чубарову.

- Может скажите официанту, что это вы в 1992 году помогли прийти к власти нынешнему президенту Таджикистана Эмомали Рахмону?

- Лучше когда будем уходить, - почему-то усмехнулся в седые усы Чубаров и покосился на мой диктофон, где замигала лампочка, что указывает на севшую батарейку.

- Кончилась батарейка…

- Когда заходили в торговый центр, первая палатка справа, - доложил мне спецназовец закрыв на секунду глаза.

Сотрудники этих подразделений обладают просто сумасшедшей зрительной памятью и умением активировать ее в нужный момент. Они могут мимоходом запомнить номера всех машин, которые паркуются во дворе дома, и каждый день выделять для себя вновь появившиеся. Чубаров вошел в этот московский торговый центр впервые, но заметил на прилавке упаковку с батарейками и вспомнил в нужный момент. Это в свои 72 года…

Александр Сергеевич достает дембельский альбом. В нем специально подобранные фото. Те, которые ему разрешили показывать журналистам.

КРОВЬ КАЗАКОВ И ЧЕРКЕСОВ

- Смотрю внешность у вас восточная. Так вы еще и на фарси свободно изъясняетесь с официантами?

- Я переводчик с английского, а украинский, фарси и дари учил во время службы. Кровь во мне течет донских казаков и черкесов, родился в Пятигорске, в семье офицера, сотрудника НКВД. Суровый у меня был отец, помню пока он был на войне в Корее, мать старших братьев покрестила. А он вернулся и все иконы поломал. Черкес с турецкими корнями, но не мусульманин - коммунистом он был.

- Сами крещенный?

- Мать хотела покрестить, когда отец на войну в Китай уехал. А бабка тогда запричитала: вернется и, как обещал, перестреляет все иконы из Маузера.

Таким был мой отец Сурен Аванесович Чубарьянц. Не удивляетесь: вышел он еще из тех самых черкесов, что Екатерина Вторая в армян перекрестила. Это сейчас со всеми церемонятся. А тогда императрица разрешила остаться в Армавире лишь тем черкесам, которые примут христианство. Остальных выгнала в Турцию. На работе отца звали Сергей Иванович. Он с 12 лет в кавалерийских частей особого назначения (ЧОН) воевал. Басмачей рубал в Таджикистане. Всю Великую Отечественную прошел, а после еще и бандеровцев по Карпатским лесам добивал.

- Значит, к конфликту в Карабахе вы точно не можете быть равнодушны.

- О, Закавказье… (вздыхает) там всегда все кипело. Гибли и гибнут люди от напрасной жестокости. Накручивают друг-друга...

УРОКИ МАРГЕЛОВА

- В нашей семье даже не обсуждалось - кем должен стать мужчина. Предки с 17-го века служили в российской армии. Старшие братья стали офицерами, я тоже закончил в 1970 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (РГВВДКУ).

Свою первую медаль «За боевые заслуги» получил уже на 2 курсе училища за образцово-показательную борьбу с танками. Командующий ВДВ Василий Маргелов тогда нам говорил, что каждый десантник должен за свою службу уничтожить 100 танков. И учили нас бороться с ними почти голыми руками. Например, надо было запрыгнуть с дерева на танк, накрыть плащ-палаткой амбразуры и уничтожить экипаж гранатами. Я так ловко на учениях прыгал на танк, что меня заметил Маргелов.

Тогда я был замом командира взвода у курсового офицера - лейтенанта Шпака Георгия Ивановича, который в 1996 году станет командующим ВДВ. Но мы с ним знали об этом еще в конце 60-х. Был человек, который это предсказал.

- Это как?!

- Василий Филиппович Маргелов приехал в училище с проверкой. Были занятия по стрельбе из пистолета. Все стреляли ровно. А вот Георгий Иванович с 25 метров уложил три пули точно в центр мишени.

«Кто такой», - обратился к нему Маргелов.

«Командир взвода лейтенант Шпак».

«Ну, единственный толковый офицер в училище! Быть тебе Шпак командующим ВДВ», - сделал пророчество Маргелов.

Когда встречаемся со Шпаком всегда вспоминаем эту историю. А мне Маргелов вручил за отличную службу золотые часы.

А еще перед выпуском из училища он привез нам миллион патронов, вывезенных из Чехословакии. И заставил все отстрелять на учениях. Чувствовал, что придется нам не сладко…

Многие курсанты тогда бурчали: да зачем на войне пистолет, если только застрелиться из него. А я объяснял, что чем лучше стреляешь из пистолета, тем проще из любого оружия. Железное правило.

Кстати, в концлагере на территории Франции один из заключенных несколько месяцев тренировался камни кидать, чтобы убить гауляйтера. Натренировался так, что убил немецкого офицера броском в голову, когда тот проезжал по лагерю в открытой машине. Пол черепа ему снес.

ПРОТОТИП ПОРЕЧЕНКОВА ИЗ 9-ОЙ РОТЫ

После военного училища Чубаров попал служить в ГДР. А оттуда - на должность командира роты спецназа в Среднеазиатский военный округ.

- Моя рота занималась особо важными задачами. Вплоть до устранения лидеров бандформирований. Подбирал в роту таджиков, узбеков, туркменов, которые имели спортивные разряды. Обучал их стрельбе, минировать взрывчаткой, которую можно было спрятать в карандаш или ключ. Эти ребятки однажды так мотоцикл одному кандагарцу заминировали, что от него нашли только пятку. Мне тогда доверили готовить отдельную роту спецназа, который брал дворец Амина в Афганистане, - показывает фотографии генерал.

- Представляю вас в роли Пореченкова из фильма «9-я рота».

- Нет, я на подчиненных не орал как американский сержант (смеется). Связки напрягать - себя не уважать. С 1970 года был призером ВДВ по боксу. Всегда со всеми говорил спокойно.

Чубаров делает за столом резкий хук слева в воображаемую перед собой цель, да так, что никто в зале не успевает заменить это молниеносное движение. Только с соседнего столика слетели салфетки...

- Каждое утро замеряю давление, записываю показатели, и независимо от погоды бегу на 5 километров. Привычка от армии, - говорил генерал.

- Как дальше шла карьера?

- Дорос до начальника штаба отряда, а в 1979 году меня направили в Академию имени Фрунзе.

- В Афган вместе с отрядом не поехали?

- Просил комбрига отпустить с отрядом воевать. Тот мне ответил: "Сынок, есть такой принцип офицера императорской армии - на службу не напрашивайся, а от службы не увиливай. На свою войну еще никто не опоздал". Потом часто вспоминал слова этого мудрого полковника. Как понеслось: Афган, Закавказье, Узбекистан, Таджикистан…

В ПЫЛИ КАНДАГАРА

- Как сложилась служба после Академии?

- Закончил разведфакультет, стал кандидатом в мастера спорта по стрельбе. А в 1984-м все-таки улетел в Афганистан. Даже не в советскую, а в афганскую армию советником командира 466-го отдельного полка спецназначения в Кандагаре.

На фото той поры Чубаров везде в солнцезащитных очках, обучает афганский спецназ стрелять из американского пулемета, винтовки и кольта. Во время боевых действий в Афганистане он получит ранение и три контузии.

- Вторая контузия была очень тяжелой, после взрыва фугаса под машиной 15 метров по воздуху пролетел. Как падал не помню. Пришел в себя в госпитале на 6-е сутки.

- Какие задачи выполняли в Афгане?

- Вели разведку боем. Занимали высоты по пути колонн с техникой. Выбивали оттуда моджахедов, не давали им там закрепиться, вести обстрел, минировать дороги. Если командование пренебрегало этим - колонны сжигали гранатометчики.

«Сергеевич, один раз пройдешь не выставляя блоки, может пронесет, но потом тебя поймают на этом деле моджахеды», - говорил мне полковник Болтачев, светлая память ему (крестится), вот кого не вспомню, так на том свете (еще крестится).

Из госпиталя вышел - вызвали в Кабул. Говорят: у нас погиб советник командира 38-ой бригады спецназначения. С полком ты уже позанимался, давай бери бригаду. А чего не попробовать: советники тогда редко задержались на этом свете. Джентльменским набором для любого из нас тогда в Кандагаре был: орден боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды, афганский орден, тиф, гепатит, ранение, контузия, ну и далее по списку…

- Самое яркое воспоминание?

- Как из автомата в Афгане с 600 метров «черного аиста» достал. Так называли бойцов спецназа Пакистана. Их афганцы страшно боялись: стреляли они хорошо, а в бою выделялись черной формой с красной ласточкой на плече.

- А что делали в Закавказье?

- В 1990-м с двумя отрядами улетели в Баку. С миротворческой миссией. Там еще русские люди оставались. Не могли мы их бросить...

РОЛЬ В «ЧЕРНОЙ АКУЛЕ»

Чубаров протягивает снимок, где он с актерами фильма «Черная Акула». Съемки шли в 15-ой бригаде спецназа ГРУ в Туркестанском военном округе, которой тогда командовал полковник Квачков. Да, тот самый, что больше известен как «организатор покушения на Чубайса». Чубаров, кстати, на тот суд тоже ходил как эксперт. Рассказал на суде, что могло бы случиться с машиной Чубайса, если бы работал спецназ.

Александр Чубаров на съемках фильма "Черная Акула"

- В "Акуле" исполнял роль начальника службы безопасности местного наркобарона Карахана. Мы снимались тогда без каскадеров, все драки были в полный контакт, да и не умели мы понарошку, - вспоминает генерал. - Квачков тоже тогда снялся в одной из ролей.

На следующем снимке рядом с Чубаровым стоит какой-то гражданский.

- Неужели это молодой Эмомали Рахмон. Будущий глава Таджикистана? Мне говорили, что вы способствовали тому, чтоб он стал президентом?

- Не совсем так. Со мной больше контактировал начальник полевых командиров «Народного фронта Таджикистана» Сангак Сафаров. Однажды Сангак сказал, что президентом Таджикистана будет не он, а директор совхоза, который имеет в республике самое хорошее образование, и указал на Рахмона. А так как Бобо Сангак по тюрьмам СССР 21 год отсидел, к его слову в Таджикистане было принято прислушиваться. Суровое было время: исламисты устроили тогда настоящую резню, убили десятки тысяч человек. А Сангак мечтал уничтожить всех экстремистов и вновь прибить флаг СССР к зданию Верховного совета Таджикистана. В 1992 году он помог Рахмону возглавить Таджикистан. А в 1993-м в возрасте 65 лет его убили в перестрелке какие-то басмачи.

1994 год. На снимке рядом с группой офицеров стоит президент Таджикистана Эмомали Шарипович Рахмон.

- Это у них такая «перестройка» была?..

- Какая была у нас, увы не имел возможности видеть. Все время мотался по окраинам российского государства.

КАК ЗАЛЕЧИВАЛ РАНЫ...

- Второе ранение получил уже в Таджикистане, снайперишко меня вычислил.

- Выходит в звании генерала уже ранили?

- Так точно. Осенью 1994-го оказался в городке Гарм, на Памире. Тогда глава Узбекистана с министром обороны России Павлом Грачевым решили высадить в горной долине 7 десантов, чтобы полностью ее зачистить от моджахедов, которые там свирепствовали. Первый узбекский вертолет с нашими летчиками бандиты сбили. А нам посчастливилось приземлиться. Моя беда - любил сам поснайперить. И снайпер противника зацепил меня в ногу. Но ничего, потом еще много стрелял и прыгал с парашютом.

- Сколько прыжков?

- 630.

- После ранения генерала госпитализировали в Москву?

- Эвакуировали в Душанбе. Помню вертолет ползет по взлетке, а рядом бежит Эмомали Шарипович (президент Таджикистана, - ред.) и кричит мне: «Сашенька, Сашенька, мы удержим Каратегинскую зону?» Я ему кричу: «Конечно удержим!»

Мы действительно быстро выжали моджахедов в Афган. А меня госпитализировали в больницу Караболо в центре Душанбе. И там мне, русскому генералу, местные врачи говорят: не будем мы тебя лечить, придут ночью «вовчики» (ваххабиты) убьют тебя, а потом нас. Вот такое было веселое время. Пришлось мне перебираться в санчасть 201-ой российской дивизии. А там закололи лекарствами так, что ранение на ноге затянулась, а рука опухла - инфекцию занесли. Хотели уже руку резать, как министр обороны Таджикистана Александр Шишлянников в палату звонит и ставит задачу вернуться в Гарм, чтобы провести там совет старейшин. Плюнул на распухшую руку, сел в УАЗик. На подъезде в городу успел заметить в свете фар тело с ПКМ (пулемет Калашникова, - ред.). Не успели остановиться, как это тело выдало нам в лобовое стекло очередь. Я из машины выпал в арык, и прямо на больную руку. Встаю, из раны гной с кровью хлещет... Рука тогда у меня сразу прошла.

ЗА САШУ ЗАХАРЧЕНКО!

- Говорят, в Чечне потом воевали спецназовцы, которых вы готовили воевать в Афгане?

- И в Чечне, и в Осетии в августе 2008-го. Мои ученики есть они даже в полку спецназа, что дислоцируется в Изяславе, на Украине, где я служил после Афганистана. Никогда не прощу им убийство Саши Захарченко (главы ДНР, - ред.). Это только они могли провести на Донбассе такую операцию.

А ведь они нас (ветеранов ГРУ, - ред.) приглашали на Украину в 2013-м. Встречали нас тогда хорошо, правда уже тогда был неприятный момент. Стали выступать перед нами почему-то на украинском. Я тогда им в ответ произнес длинную речь на английском. Показал, что некультурно приглашать гостей и так с ними разговаривать. У моего отца было 7 ранений: 2 на фронте, а еще 5 он получил когда чистил от бандеровцев эти горки карпатские. И отец моей жены там воевал. Помню их рассказы. Но теперь многое понимаю лучше.

На безымянном пальце Чубарова перстень с изображением летучей мыши. Александр Сергеевич подмигивает своему крылатому тотему.

- Она мне по ночам бормочет: "Выше тебя только звезды. Прихожу ниоткуда, невидимое вижу, неслышимое слышу, ухожу в никуда..."

Генерал Александр Чубаров уволится из армии только в 2004 году и посвятит себя уже общественной работе.