Что на самом деле случилось на Камчатке: пять ответов на вопросы об экологическом ЧП

На Камчатке высадился небывалый десант ученых. Фото: REUTERS

Около месяца история с гибелью морских животных на Камчатке будоражит просторы Рунета. Высказывались самые разнообразные версии: утечка ракетного топлива или ядовитых отходов, сброс нефтепродуктов, вулканическая деятельность, цветение ядовитых водорослей... Противоречивость информационной картинки породила даже гипотезу о том, что никакого ЧП и не существовало в природе - его выдумали блогеры, умеющие искусно раздувать слона из дохлого осьминога.

За это время на Камчатке высадился небывалый десант ученых. Никогда еще ее берега не видели такого количества профессоров, академиков, докторов наук… Собранная информация позволила светилам науки поставить точку в камчатском кейсе. Ответы на главные вопросы об экологическом ЧП были предъявлены публике на круглом столе в Российской академии наук.

"Красный прилив" погубил морских животных. Фото: REUTERS

1. Каков размах бедствия?

От контакта с водой пострадали не только животные, но и люди. По данным Федерального медико-биологического агентства за медицинской помощью в камчатскую краевую больницу обратились 19 человек (из них 4 ребенка). Это спортсмены-серферы и просто отдыхающие. Еще два серфера, которые вернулись в Санкт-Петербург, обратились за медицинской помощью по месту жительства. Комплексное обследование показало, что клинико-биохимические показатели у пострадавших находятся в норме. При этом в морской воде Халактырского пляжа обнаружены следы сакситоксинов - это нейротоксины, которые вырабатываются цианобактериями в период бурного размножения или “красных приливов”. Сакситоксин мощный яд, он может быть смертельным для человека, военные рассматривали перспективы его использования в качестве химического оружия.

Связаны ли проблемы со здоровьем людей, пострадавших в районе Халактырского пляжа, с воздействием сакситаксинов? Ответа на этот вопрос пока нет, сакситоксин хорошо разлагается и чтобы выявить его следы в организме требуется исследование на уровне криминологических экспертиз. А они еще не проводились.

Около месяца история с гибелью морских животных на Камчатке будоражит просторы Рунета. Фото: REUTERS

Морским животным повезло меньше.

- После шторма мы видели на берегу немало мертвых морских организмов, - говорит Андрей Владимирович Андрианов, доктор биологических наук, вице-президент РАН. - Выбросы были не только на Халактырском пляже, они наблюдались в большинстве бухт если спускаться от Авачинской бухты до мыса Лопатка и даже на юго-западном побережье Камчатки. Но мы обратили внимание, что среди выброшенных и погибших гидробионтов (гидробионтами являются рыбы, губки, морские звезды, ежи, медузы, ракообразные и моллюски - Ред.) были только донные беспозвоночные животные и рыбы. Морские млекопитающие не пострадали, хотя надо будет наблюдать за каланами, которые питаются морскими ежами и моллюсками. Относительно других крупных млекопитающих, которые питаются рыбой, у нас опасений не возникает.

Собранная информация позволила светилам науки поставить точку в камчатском кейсе. Фото: Ульяна Бакуменко/ТАСС

Александр Семенов начальник научной водолазной группы биологической станции МГУ:

- С точки зрения морского биолога я бы все же не называл это глобальной катастрофой. Мы проверили практически все проблемные участки: действительно мы наблюдаем существенный замор на глубинах от 3 до 15-17 метров. Но нельзя сказать, что по всему побережью Камчатки прокатилась волна смерти и убила все живое. Гибель гидробионтов неполная, все же какие-то животные остались. Это было явление мозаичное. Оно затронуло только те области, где концентрация водорослей была максимальной. Или были особые условия: отсутствие ветровой и волновой активности и соответственно перемешивания воды. Кроме того, все неплохо на глубинах более 20-25 метров - там живые ежи, живые моллюски, бегают крабы.

2. Кто виноват?

Ученые едины во мнении: эта катастрофа не является техногенной. Морские животные погибли в результате природного явления - массового вредоносного цветения водорослей или “красных приливов”. Для того чтобы найти доказательства ученые взяли огромное количество проб, провели множество исследований, перелопатили мегатонны спутниковых данных и огромный массив океанологической информации. Спутниковые снимки показали наличие двух мощнейших “красных приливов”: летом - у побережья Чукотки, осенью - в районе Авачинской бухты, мыса Лопатка, а также на юго-западном побережье Камчатки.

- Нам повезло, что виновники этих цветений несколько разные, - поясняет академик Андрианов. - На Чукотке это были водоросли Alexandrium, которые вырабатываю нервно-паралитические токсины, они губительно действуют на теплокровных животных. На Камчатке водоросли Alexandrium тоже были, но к счастью не в таком объеме чтобы вызвать массовую гибель млекопитающих.

Виновниками “торжества” на Камчатке оказались водоросли рода Karenia, они тоже являются производителями довольно большого комплекса токсинов, но они оказались опасны только для представителей донной фауны. Массовая гибель гидробионтов спровоцировала эффект домино: огромное количество мертвой гниющей органики осело на морское дно, для ее окисления потребовался кислород. В результате произошло обеднение воды кислородом и это вызвало новую фазу массовых заморов на морском дне.

Высказывались самые разнообразные версии: утечка ракетного топлива или ядовитых отходов, сброс нефтепродуктов, вулканическая деятельность, цветение ядовитых водорослей... Фото: REUTERS

3. Почему это произошло?

Есть несколько версий, которые объясняют почему “красные приливы” были такими интенсивными. Бурное цветение могла спровоцировать теплая погода. Температура моря в октябре 10 градусов - случай беспрецедентный. Обычно столбик термометра держится в районе четырех градусов.

Возможно, мы имеем дело с последствиями глобального изменения климата, считает Татьяна Орлова, руководитель лаборатории морской микробиоты Национального научного центра морской биологии во Владивостоке. Массово цвел вид водорослей, который раньше не представлял опасности, эти водоросли производят иной тип токсинов. Потепление может привести к смене видов и мы это уже наблюдаем. Водоросли Karenia, цветение которых стало смертоносным для донной фауны Камчатки, это тепловодный вид водорослей, раньше они любили более южные моря. Но изменение климата оттесняет холодноводные виды на север. Их место занимают агрессивные новички.

4. Когда природа восстановится?

Море уже демонстрирует определенные признаки восстановления, считает Александр Семенов начальник научной водолазной группы биологической станции МГУ. В ближайшее время мы будем наблюдать две волны восстановления. Во-первых, скоро в районы, где водолазы наблюдали лысые камни и погибших гидробионтов, вернутся “отпускники”. Дело в том, что вся северная фауна предпочитает холодную воду и многие животные на лето уходят туда, где глубже и прохладнее. А затем, когда прибрежная зона остывает, возвращается в более привычные экологические ниши. Во-вторых, после зимы на все освободившиеся “вакансии” будут претендовать огромное количество актиний, морских ежей, двустворчатых моллюсков прочих обитателей глубин. Поскольку ежегодно в холодных российских морях происходит смена поколений - огромное количество донных гидробионтов сменяет друг друга. Поэтому скоро природа возьмет свое.

Ученые едины во мнении: эта катастрофа не является техногенной. Фото: Ульяна Бакуменко/ТАСС

5. Можно ли впредь избежать “красных приливов”?

Еще в мае нынешнего года ученые заметили в районе Японии большие красные пятна диаметром несколько сотен километров, говорит Михаил Кирпичников, академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ. По мере прогревания воды скопления водорослей переместились на север на Чукотку, а потом двинулись на побережье Камчатки. Пробы, взятые у берегов Чукотки, показали высокую (на несколько порядков выше нормы) концентрацию токсичных водорослей. Иными словами, теоретически прогнозировать такие явления можно.

Можно ли было изменить ход событий? Татьяна Орлова полагает, что предотвратить образование “красных приливов” - это все равно, что предупреждать тайфун или ураган. Это все явления слишком глобального масштаба. Ученые могут только прогнозировать усиление “красных приливов” при тех или иных обстоятельствах.

Но и это не так уже мало, уверен президент РАН Александр Сергеев. Люди не могут предотвратить цунами, но их прогнозирование позволяет вывести людей из опасной зоны, обезопасить важные инфраструктурные объекты. Поэтому нужно создавать механизм мониторинга и организовать системное изучение океана и морских границ России.

Для того чтобы найти доказательства ученые взяли огромное количество проб, провели множество исследований, перелопатили мегатонны спутниковых данных и огромный массив океанологической информации. Фото: Ульяна Бакуменко/ТАСС

КСТАТИ

Камчатский феномен назвали Медвежьим “красным приливом”

Мощные “красные приливы” получают в научной среде собственные имена, как крупные тайфуны или ураганы. Например, известен “Годзилла” - сильнейший “красный прилив” в Чили. На Аляске три года подряд - с 2013-го по 2015-й - наблюдали Пивной “красный прилив”, так назвали явление за обильное образование пены и цвет воды, как у нефильтрованного пива. Татьяна Орлова окрестила нынешнее массовое цветение водорослей на Камчатке Медвежьим “красным приливом”. Отчасти тут сыграло роль созвучия с Аляской (beer - пиво, пивной, и bear - медведь, медвежий). А с другой стороны медведь это олицетворение мощи России в целом и Камчатки в частности.

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