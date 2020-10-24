«Скейт Америка»: Тренеров не пустили к спортсменам, зрителей заменили картонными

Первый этап серии Гран-при по фигурному катанию состоялся, но с беспрецедентными ограничениями Фото: EAST NEWS

Старт только «для своих»

Хорошо, что он вообще состоялся. Каждый день простоя для фигуристов – это потеря инвестиций в карьеру, а каждая отмена старта – как обвал фондового рынка. В этом сезоне и так отменили два этапа Гран-при из шести – во Франции и Канаде. Даже в урезанном режиме не стали проводить. Это при том, что все этапы в этом сезоне проходят в формате «национальных первенств». То есть в них участвуют только спортсмены, тренирующиеся на территории стран-организаторов. Например, в турнире «Скейт Америка» помимо американцев выступают представители Израиля, Канады, Венгрии и Китая.

Итак, «Скейт Америка» по сравнению с теми же прокатами сборной России, которые прошли в сентябре в Москве, получилась совсем виртуальной. Во-первых, никаких зрителей на трибунах. Их заменили картонные болельщики (в том числе кошечки, собачки и даже плюшевые медведи). Во-вторых, судьи сидели уж очень далеко от фигуристов. Поначалу подумалось, что судят они из дома «по телевизору». Но потом оказалось, что они все-таки в зале, просто очень далеко и в масках. В-третьих, тренерам было разрешено присутствовать только на разминке за бортом. Дальше – «гудбай». В-четвертых, фигуристы даже на разминку выходили в масках. Их разрешено было снимать только, когда представляют спортсмена. После выхода со льда первым делом необходимо было надеть маску. Для масок и чехлов выделили специальные ящички. То есть тренер после проката не встретит, не обнимет. В уголке «слез и поцелуев» спортсмен сидит один-одинешенек. Большинство фигуристов даже не знали, чем заняться, пока выставляют оценки. Хорошо, что хоть парам разрешили сидеть вместе и даже в обнимку. А то ведь в некоторых штатах в США парам до сих пор не разрешено кататься за ручку. То есть парники и танцоры не имеют возможности тренироваться на своих катках из-за этих ограничений. В-пятых, в уголке «кисс энд край» стоял санитайзер. Зачем - неизвестно. Спортсмен и так сидит один и в маске. Иногда в перчатках. Ничего потрогать он не успел, если, конечно, «не валялся» в прокате.

Каждый день простоя для фигуристов – это потеря инвестиций в карьеру, а каждая отмена старта – как обвал фондового рынка. Фото: EAST NEWS

Обычно здесь играют в баскетбол

В общем, в помещении на старте находятся только спортсмены, судьи, тренеры (на разминке), операторы телевидения с камерами и несколько человек обслуживающего персонала. И это в огромном спортивном комплексе, который вмещает десятки тысяч. Обычно здесь, на «Орлеанс Арене» в Лас-Вегасе, играют баскетбольные команды НБА. А сейчас залили лед. По нынешним «коронавирусным правилам» помещения на две тысячи человек и выше могут быть загружены только на 10 процентов от вместимости.

Нэтан Чен идет на очередной титул

Кстати, площадка, похоже, получилась меньше, поэтому те, кто стартовали первыми, не рассчитав, глупо врезались в борты. Те, кто катались после них, были осторожнее, но то и дело приземлялись практически «в борт». Нэтан Чен катался последним в короткой программе. Он учел все ошибки соперников и был безупречен.

Алексей Красножон Фото: EAST NEWS

Наши парни на «Скейт Америка»

Кстати, у ребят из двенадцати участников трое вполне могли бы представлять Россию. Так, Алексей Красножон родился в Санкт-Петербурге, тренировался у Алексея Николаевича Мишина, но в 2014 году уехал в США. С тех пор выступает за Америку. В короткой Алексей прыгнул прекрасный четверной ритбергер и занимает пока пятое место.

Илья Малинин родился в США в семье тренеров по фигурному катанию Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. На сегодняшний день Илья – один из самых перспективных фигуристов в США. На этом этапе он еще и самый молодой из ребят – ему всего пятнадцать. Шестнадцать лет Илье исполнится в декабре этого года. В короткой Илья прыгнул идеальный четверной тулуп и блестящий четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, но парню поставили очень низкую оценку за компоненты, поэтому он седьмой пока.

Максим Наумов родился в Штатах, но его родители Евгения Шишкова и Вадим Наумов – знаменитые советские фигуристы. Они перебрались в Америку в девяностые. Макс всегда был «в обойме» американской юниорской сборной, а сейчас дебютировал на взрослых стартах. Пока он занимает восьмое место после короткой программы.

Еще один фигурист с российскими корнями представляет США в танцах. Этим летом Антон Спиридонов встал в пару с Лорейн Макнамарой, и ребята уже дебютировали на этапе Гран-при. Родители Антона – известные фигуристы и тренеры Валерий Спиридонов и Елена Гаранина. Антон родился в США, выступал за Россию и Великобританию. Антон и Лорейн, безусловно, одна из самых ярких пар на нынешних соревнованиях.

Впервые «вживую»

Кстати, если у российских фигуристов уже была возможность выступить перед зрителями на настоящих стартах, то у американских фигуристов «Скейт Америка» - первый турнир сезона «вживую». До этого представителям сборной США представлялась возможность сразиться друг с другом виртуально. В определенный день недели в строго обозначенное время необходимо было снять свой прокат и отправить видео в федерацию. Затем судьи по видео выставляли оценки и формировали турнирную таблицу. Дальше смонтированные видео в формате соревнований выставлялись на сайт федерации. Вуаля – старт в условиях пандемии готов. Так что пусть «Скейт Америка» проходит уж очень в ограниченном режиме, но главное, что проходит.

В пятницу фигуристы откатали короткую программу, в субботу выступят с произвольной.