Новый эмир Кувейта возглавил в страну, нарушив традицию

Новый эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад ас-Сабах с 2006 года имел титул наследника престола. Фото: REUTERS

Новый эмир Кувейта Наваф аль-Ахмад ас-Сабах с 2006 года имел титул наследника престола. В июле этого года, пока его предшественник, эмир Сабах IV лечился в США, он исполнял обязанности главы государства. И вот теперь уже как месяц, после смерти Сабаха IV, он является полноправным главой Кувейта, шестым по счету эмиром.

Про наследника Сабаха IV говорят, как о скромном и сдержанном человеке. Некоторое время назад в Интернет попало видео, на котором видно, как он выходит из мечети. Ни охранников, ни дорогого автомобиля рядом не было. Наваф аль-Ахмад ас-Сабах сел в обычную машину и уехал.

Известно, что у нового кувейтского эмира четверо сыновей и дочь.

До инаугурации Наваф аль-Ахмад ас-Сабах занимал несколько государственных должностей. Во время вторжения Саддама Хусейна в Кувейт он был министром обороны, потом министром внутренних дел, заместителем командующего Национальной гвардией и первым заместителем премьер-министра.

Будучи замом главы правительства, он сосредоточился на развитии сотрудничества стран Персидского залива, проводил политику по омоложению кадрового состава чиновников.

Наваф аль-Ахмад ас-Сабах стал первым эмиром Кувейта, который никогда не был премьер-министром страны.

Сейчас его задача - увековечение наследия шейха Сабаха IV, в нестабильной обстановке сумевшего сохранить баланс интересов и независимую дипломатию, справиться с падением цен на нефть и сосредоточить свои силы на борьбе с COVID-19, усугубившим финансовые проблемы страны.

Россия ожидает от нового кувейтского эмира окончательного разрешения ситуации с Марией Лазаревой – российской гражданкой, вот уже несколько лет преследуемой в Кувейте по сфабрикованным обвинениям.

Наваф аль-Ахмад ас-Сабах назначил наследным принцем сводного брата шейха Мишала ас-Сабаха, который на два года его моложе. Шейх Мишал был заместителем командующего Национальной гвардией и министром внутренних дел.