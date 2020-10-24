В американском ресторане влюбленных напоили вином за $2000

Ужин американских бизнесменов и влюбленной парочки в роскошном ресторане в Нью-Йорке обошелся его владельцу в приличную сумму, как минимум, в $2000. Фото: Shutterstock

Ужин американских бизнесменов и влюбленной парочки в роскошном ресторане в Нью-Йорке обошелся его владельцу в приличную сумму, как минимум, в $2000. Именно столько стоит бутылка элитного красного вина Chateau Mouton Rothschild, которую заказали бизнесмены, пожелавшие отметить выгодную сделку.

Они сделали заказ одновременно с мужчиной и женщиной, которые сидели за соседним столиком. Но только влюбленные выбрали вино за $18.

По правилам ресторана, официанты отдали заказ бармену, который вылил напиток из бутылок в два совершенно одинаковых графина. И вот тут-то случился незапланированный обмен – дешевое вино отнесли бизнесменам, а дорогое – за соседний стол.

- Началось самое интересное, - рассказывает управляющая ресторана Кейт МакНелли. – Парочка начала шутить и изображать из себя эстетов. Они в шутку притворялись, что пьют дорогое вино. А ведь это было на самом деле так. Зато бизнесмены во время дегустации не выражали особых эмоций, но один из них, пригубив вино, сказал, что поражен его чистотой.

Хозяин ресторана узнал об инциденте от своих менеджеров. Те сразу же ему позвонили, как только поняли, в чем дело.

МакНелли, не раздумывая, решил, что будет лучше для всех, если он расскажет правду и извинится.

Ничего не заметившие бизнесмены были в приподнятом настроении. Правда, один из них признался, что чувствовал какой-то странный привкус. Зато влюбленные остались в полном восторге и сказали, что «это было похоже на то, что банк сделал ошибку в их пользу».

- Проблема была в том, что это я потерял 2000 долларов, а не банк, - прокомментировал МакНелли. – Все ушли в ту ночь из ресторана счастливыми, но один из них был счастлив вдвойне.

Ни с тех, ни с других денег за вино брать не стали.