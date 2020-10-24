Кто пришел в шоу «Голос-9»: забытый солист «Челси» Роман Архипов, дочка ведущего Первого канала и ростовский Маста

Слепые прослушивания вокального проекта идут полным ходом. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Осень, рыжая кобыла, все еще чешет гривы. А на Первом канале продолжается девятый сезон шоу «Голос», где именитые и не очень артисты мечтают получить путевку в жизнь — или перезапустить карьеру. «КП» представляет самых ярких представителей прошедшего выпуска программы.

Александра Будникова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александра Будникова (18 лет, Москва)

Совсем недавно поутихли споры после скандала с победой дочери Алсу в детском «Голосе». Как во взрослую версию пришла дочь ведущего Первого канала Романа Будникова («Доброе утро»). Ну, пришла и пришла, что тут такого? Александра достигла 18-летнего возраста, окончила музыкальную школу, честно прошла все круги кастинга — и предстала перед повернутыми спиной наставниками. Какие тут шансы на коррупцию? Да никаких.

Вокалистка выбрала удачную песню — беспроигрышный хит Алексеева «Пьяное солнце» — спела ее в очень оригинальной аранжировке, и наставники один за одним начали бить по кнопкам. А еще танцевать прямо на сцене. Выглядело эпично.

Роман Архипов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роман Архипов (35 лет, Нижний Новгород)

В каждом сезоне «Голоса» есть забытые звезды, что пытаются вернуть себе кусочек славы, а то и перезапустить карьеру. Такими были Мария Кац, некогда представлявшая Россию на «Евровидении», солистка «Ассорти» Маша Зайцева, «фабрикант» Юра Титов и финалисты «Народного артиста» Александр Панайотов с Русланом Алехно (первый почти выиграл, второго даже не взяли в проект во время слепых прослушиваний). Теперь на вершину пытается взобраться Роман Архипов — тоже выпускник «Фабрики звезд» и солист группы «Челси». Надо признать, что первый номер Архипова в «Голосе» вышел, мягко говоря», не блестящим. Он взял сложнейшую композицию шотландских легенд рока Nazareth Love Hurts, которую лидер этой группы Дэн Маккаферти вытягивает «шероховатым» голосом даже в 74 года.

Роману шлягер не поддался и в 35 лет. Он начал исполнять песню аккуратно и очень тихо: так, чтобы в кульминационных моментах, когда надо брать очень высокие ноты, скрыть невозможность полноценного и качественного пения. В итоге повернулся только Сергей Шнуров. По голосу Полина Гагарина угадала, кто на сцене, но нажимать на кнопку не стала. Теперь интересно, как артист, одной ногой вышедший в тираж, отработает аванс и что покажет во время поединков.

Иван Аваков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Иван Аваков (39 лет, Волгодонск)

Выступление Ивана Авакова стало украшением эфира. Бородатый мужчина с юга, в котором меньше всего можно было бы заподозрить Ивана, выбрал совсем не конкурсную и не попсовую композицию для слепых прослушиваний — трек 911 от дуэта Вайклеф Жан/Мэри Джей Блайдж.

Рэперский хит мгновенно завел наставников и раскачал зал, Аваков подал его энергично, ритмично, бодро и без огрехов. Не пытаясь перекричать оркестр, как некоторые участники шоу, и не выпячивая себя. Как итог — четыре развернутых красных кресла (Сергей Шнуров приветствовал вокалиста стоя). Иван, давно уже выступающий под псевдонимом Masta отправился в команду Басты. Даром, что после Волгодонска и перед переездом в Москву несколько лет жил в родном для Басты Ростове-на-Дону.

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