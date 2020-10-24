В Кремлевской больнице начинают прививать от коронавируса пациентов 60+ Фото: Олег УКЛАДОВ

- ...Никита Валерьевич, насколько нам известно, вы с начала пандемии руководите в ЦКБ клиническими исследованиями в области борьбы с коронавирусом...

- Да, это так. И вот с этой недели в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами Президента Российской Федерации уже ведётся клиническое исследование российской вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи.

Ситуация особая, потому что, с одной стороны, вакцина уже получила регистрационное удостоверение, с другой стороны, мы продолжаем проводить некоторые испытания этой вакцины.

- Что нам известно сегодня об этой вакцине?

- Во-первых, это первая в мире и в Российской Федерации вакцина, зарегистрированная для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Второй очень важный момент: эта вакцина имеет высокий профиль эффективности и, самое главное, высокий профиль безопасности, что было доказано в многочисленных доклинические и клинические исследованиях первой фазы. Это мнение разделяют и наши американские коллеги, недавно выпустившие большую обзорную статью по всем мировым разработкам.

- Что такое высокий профиль безопасности и с чем он связан?

- С тем, что это не живой вирус, а так называемый аденовирусный вектор, на котором есть специальная частичка - она кодирует продукцию белка, и у пациента на него вырабатываются антитела, нейтрализующие вирус. Таким образом, у человека вырабатывается сначала гуморальный, а затем клеточный иммунитет.

- Почему вы решили привлечь к испытанию вакцины людей старшего поколения?

- Да, сейчас мы сфокусировались на самой уязвимой группе - пациентах высокого риска в возрасте 60+, которые, в первую очередь, нуждаются в защите от коронавируса. Это - группа высокого риска, Мы просто хотим помочь людям. Интерес - не столько научный, сколько - человеческий, скажем так.

- Как будет проводиться это исследование?

- Время его ограничено, количество доз вакцины - тоже. Мы будем внимательно наблюдать за состоянием наших пациентов на базе стационара. Вакцина вводится в два этапа. На первом мы госпитализируем пациентов на шесть дней, через 21 день после первого этапа - на три дня.

- А работа уже началась?

- Да. И если вы или ваши близкие хотите пройти вакцинацию от коронавируса, в течение ближайшей недели свяжитесь с нами через колл-центр ЦКБ (телефон публикуется ниже.) Всего вакцинацию пройдут 120 добровольцев. Первый поток стартует в это воскресенье, 25 октября...

- Спасибо за беседу!

Главный кардиолог Управления делами Президента России Никита Ломакин. Фото: пресс-служба Управления делами Президента РФ

ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ

Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируснои инфекции, вызваннои вирусом SARS-CoV-2, разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенныи для человека вирус SARS-CoV-2.

Вакцинация в рамках программы ЦКБ проводится бесплатно.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Основные критерии участия:

отсутствие перенесенного COVID-19, а также любои вакцинации в течение 30 днеи ; в данный момент нет обострения хронических заболевании ; не наблюдается аллергия; имеется отрицательныи анализ на РВ, ВИЧ, гепатиты; важно также и то, чтобы с момента инфаркта/инсульта проше л минимум год.

Сейчас идёт набор во второй поток вакцинации - он стартует в следующее воскресенье, 1 ноября.

Подать заявку на участие можно по телефону: 8(495)530-01-11.

Будьте здоровы!

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