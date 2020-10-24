Аты-баты, шли дебаты: кто из кандидатов в президенты США допустил больше ошибок

В США прошли вторые, заключительные, теледебаты претендентов на пост президента. Фото: REUTERS

В США прошли вторые, заключительные, теледебаты претендентов на пост президента. Их стилистика радикально изменилась по сравнению с предыдущими, состоявшимися в конце сентября.

В отличие от первых, очень походивших на бои без правил, нынешние впору сравнить с фигурным катанием - никаких «заткнись!» или «от дурака и слышу!». Даже либеральная пресса Америки назвала первые дебаты самыми позорными за всю историю страны. Выводы в командах Трампа и Байдена были сделаны. И это явный плюс в копилку обеих команд.

РАЗГОВОРЫ О РОССИИ

Об Америке говорили примерно столько же, сколько и о России. Нам это, понятно, интереснее, чем «белый супрематизм» (превосходство белых), в котором Байден обвинил Трампа. Но вряд ли это было интересно американским избирателям.

Байден: «В нынешние выборы Россия и Китай вмешивались. Они заплатят свою цену за это, если меня выберут». Трамп: «Не было с санкциями против России ничего более жесткого, чем сделал я (…). Я заставил страны НАТО дополнительно выложить 130 миллиардов долларов, (…), это защита от России». Обозначил Трамп и Украину, естественно, в контексте России. Дескать, это Байден с Обамой «профукал» Крым и Донбасс, а он продавал Киеву противотанковое оружие, а не подушки и простыни, как предыдущая администрация (при Обаме украинской армии из США, действительно, поставляли в основном вещевое довольствие и провиант). И опять о себе в третьем лице: «Не было никого жестче по отношению к России, чем Дональд Трамп».

Оба прямо наперебой убеждали публику, что Путин страшно боится именно его избрания, потому что с ним он не зашалит. При этом неизменно обвиняли друг друга в том, что «не Москва ль за вами»? Может, нам, наконец, перестать стесняться и прямо сказать: и тебя поддержим, и тебя…

Прямо-таки бенефис России. Помню, как на американских выборах 2004 года, когда был собкором «КП» в Нью-Йорке, я допытывал политологов и политиков: а как после выборов победивший претендент будет выстраивать отношения с Россией? Большинство собеседников пожимали плечами и, добавив, чтоб без обид, отвечали: «Россия? Это несущественно». Тогда для американцев более существенными были Ирак и Афганистан, для которых на нынешних дебатах времени не нашлось. Много времени прошло с тех пор…

Трамп и Байден даже и не вспоминали о партнерах по НАТО, соседних Канаде и Мексике: во всех американских бедах виновата Россия. Однозначный просчет политтехнологов всех мастей.

ГУБИТЕЛИ ДУШ

Сквозная тема дебатов - коронавирус. Соблюдающий масочный режим Байден оба раза был непреклонен: Трамп ничего не сделал для борьбы с пандемией, если бы не его головотяпство, можно было бы спасти жизни ста тысяч американцев. И поставил жирную точку на этой теме: «220 тысяч американцев погибли. Тот, кто несет ответственность за такое число смертей, не должен оставаться президентом Америки». Помнит он или нет, что во время пандемии «испанки» сто лет назад умерли 675 тысяч американцев, а президентом тогда был демократ Вудро Вильсон? Правда, его и сменил республиканец.

Сын Байдена и его коррупционный «украинский след», миллионы, полученные им от Батуриной, щедрые комиссионные от китайцев за консультации в их интересах сына у папы - все это для Байдена-старшего на обоих дебатах - однозначно враки. А вот тайные счета Трампа в китайских банках - для него интересно. И еще джентльмены оба раза азартно мерялись своими налогами. Но толком их и не показали… Словом, вялая ничья.

ИЗ НОВЕНЬКОГО

Из новенького: Корея и «зеленая энергетика». Байден заклеймил Трампа за то, что он «узаконил Северную Корею, рассказывал о своем приятеле-головорезе» (лидере страны Ким Чен Ыне). Трамп отбивался: еще Обама, сдавая ему дела, сказал, что Пхеньян - это ядерная угроза для Америки. Но при этом демократы не хотели иметь дела с Кимом. А он с ним поладил, и теперь «с Северной Кореей мы не воюем, у нас хорошие отношения». Эти слова помогают понять смысл расхожих пожеланий нынешнего хозяина Белого дома «поладить» и «иметь хорошие отношения» со странами, которые Вашингтон не стесняется называть врагами: «хорошие отношения» - это когда мы с вами не воюем.

Кстати, Байден, отвечая на пассаж оппонента о «хороших отношениях», не удержался добавить, что именно такие отношения были у США с Адольфом Гитлером перед тем, как он развязал Вторую мировую войну. И опять вопрос: а кто был тогда президентом? Великий демократ Франклин Рузвельт.

По вопросу энергетики Байден, следуя либеральному мэйнстриму, пообещал, в случае победы, заняться переводом США на возобновляемые источники энергии и сокращать субсидии американским нефтяникам. Трамп обвинил соперника в желании уничтожить нефтяную промышленность, одну из основ индустриальной мощи страны и важный источник доходов казны. Но накануне выборов этот спор имеет вполне прикладное значение: среди «нефтяных» штатов страны есть и те, что еще не решились, кого поддержать на выборах. Байден, похоже, подсказал им, за кого голосовать, невольно добавив в свою копилку жирный минус.

ЗА КЕМ ПОБЕДА?

Рефери на дебатах - СМИ и компании, проводящие опросы. CNN и The New York Times присудили Байдену, как и в предыдущий раз, безоговорочную победу. Но не надо забывать, что эти почтенные организации Трамп называет не иначе, как fake news и даже отказывается отвечать на вопросы их корреспондентов. Эти чувства взаимны. Так что какую-то поправку на оценку выступления нынешнего президента теми, кто жаждет его свергнуть, надо делать.

Так кто ж победит? Интрига, несмотря на все подмигивания в сторону Байдена сохраняется. Во-первых, Трамп еще в прошлый раз доказал, что он - боец. Во-вторых, немало примеров, когда «достоверные» рейтинги разлетались в прах на следующий день после выборов. Британия, согласно всем опросам, из ЕС выходить не собиралась.

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