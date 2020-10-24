Сандро Шварц раньше работал в немецком "Майнце", а теперь тренирует "Динамо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В обед в субботу, 24 октября, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке состоялась долгожданная премьера - к работе в "Динамо" в первой игре приступил новый главный тренер клуба. Тестом стал матч динамовцев на своем поле против "Сочи".

Москвичей теперь тренирует немецкий специалист Сандро Шварц. Он работал с 2013 по 2019 годы в системе клуба "Майнц", пройдя путь от тренера "молодежки" до звания главного тренера команды. И покинул свой пост 10 ноября 2019 года.

С 14 октября он - новый тренер "Динамо". Москвичи заполучили себе в наставники специалиста, который руководил "Манйцем", имеющим прозвище "карнавальники". За тот "карнавал", который команда устраивает в атаке в каждом из своих поединков. И "Динамо", взбодренное новым наставником, устроило настоящий карнавал в атаке в домашнем поединке 12 тура РПЛ.

Счет в поединке на 11-й минуте открыл новичок "Динамо" Даниил Лесовой. После подачи с углового полузащитник подхватил мяч и пробил с линии вратарской - мяч пролетел между ног вратарю "Сочи" Николаю Заболотному. Однако не долго было преимущество у хозяев. На 22-й минуте после ошибки в обороне - мяч срезался с ноги у игрока "Динамо" и отлетел на голову Михе Мевли. Словенский защитник пробил точно в угол, сделав счет равным.

Но прошло только 4 минуты и Шиманьски убежал в атаку по центру - пробил с линии штрафной. Николай Заболотный мяч отбил. И тогда Шиманьски, пока защитники "Сочи" просто стояли, пробежал между строем соперников и добил мяч в ворота, забив второй гол своего клуба в этом поединке - 2:1. Ярко, красиво, карнавально прошел первый тайм, но голов больше не было.

"Динамо" на 55-й минуте поединка на старте второго тайма увеличило преимущество. Николай Комличенко сделал пас на Даниила Фомина и тот, прорвавшись с фланга, пробил что было сил, забив третий гол. 3:1, первый гол Фомина в сезоне. И "Динамо" побило свой рекорд в сезоне. До этого матча москвичи на своем поле пропустили всего один гол. "Сочи" стал второй командой, забившей на "ВТБ Арене". Но и сочинцы стали первым клубом, который пропустил три от "Динамо" на их поле. С начала сезона для динамовцев "потолком" были два гола.

На 86-й минуте поединка "Сочи" остался и вовсе в меньшинстве - получил вторую желтую Ибрагим Цаллагов. И покинул досрочно поле. За исход поединка "Динамо" уже можно, кажется, было не переживать.

Победив "Сочи" со счетом 3:1, "Динамо" с 20 очками обошло южан в турнирной таблице, поднявшись на 5 место. "Ростов" обошли москвичи по результату личной встречи. Но ростовчане свой поединок проведут завтра, 25 октября. Дома примут "Химки".

Следующая игра у "Динамо" запланирована на 1 ноября - москвичи поедут в гости к "Тамбову". А "Сочи" днем ранее дома примет московский "Локомотив".