"В Большом показали бесстыдство": зрители в ужасе от скандальной постановки

Премьера оперы "Манон Леско". Фото: bolshoi.ru

Анна Нетребко, сама того не желая, взбудоражила россиян. Прима посетила Большой театр. На сцене давали оперу "Манон Леско". Главную партию исполнял супруг артистки Юсиф Эйвазов, а она наслаждалась действом из ложи, снимая все на камеру.

"Сегодня я в зале! Как я люблю этот спектакль! Надо вернуться! Прекрасный состав, Молодцы!", - написала Анна Нетребко под видео, которое разместила в блоге.

Главные партии на премьерном спектакле исполняли Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Самая титулованная и знаменитая российская оперная певица до этого никогда не пела в Большом. Фото: bolshoi.ru

Она также рассказала, что с нетерпением ждет начала спектакля и пообещала, что скоро сама будет блистать на сцене. "Острый репортаж из Большого театра. Сегодня поет Анечка Нечаева и мой замечательный муж. Любимый и прекрасный".

После этого оперная прима разместила несколько ярких роликов, показав фрагменты спектакля. Вот только подписчики Нетребко в ужасе от увиденного. Россияне делятся впечатлениями от скандальной постановки и недоумевают, зачем "в главном театре страны показывают извращения и бесстыдства".

Напомним, премьера оперы "Манон Леско" в четырех действиях состоялась 16 октября 2016 года. Фото: bolshoi.ru

"И это в Большом?!", "Это точно Большой театр?", "Совсем уже деградировали!", " В Большом показали бесстыдство. Дожили", "Боже и что это было? Кошмар", "Вот когда я рада, что нет денег, чтобы сходить в театр. Ничего не потеряла. Грустно все это", "Что за извращения?", "Балаган на ярмарке... Культурист штангу потерял, шастает, ищет. Еще голая какая-то ходит, ... никак не пристроит. А тетка в леопарде вся такая порывистая, непредсказуемая такая... И только двое поют себе где-то там о своем...". "О, Господи", "Какой позор... Большой театр действительно стал означать боль. И позорище", "Да уж! Идти в Большой и смотреть на такое зрелище?! И платить такие деньги?! Певцы замечательные, но современная интерпретация и костюмы - ужасны!", "Просто дно какое-то, а не искусство", - пишут фолловеры.

Певцы замечательные, но современная интерпретация и костюмы - ужасны, решили зрители. Фото: bolshoi.ru

Многие возмущены тем, что по сцене ходит женщина-культуристка: "Пусть она остается в мире спорта, а не в Большом!", "Я от просмотра дар речи потеряла. Аж, прослезилась, так как грезила посетить вместе с семьей, а теперь...".

Напомним, премьера оперы "Манон Леско" в четырех действиях состоялась 16 октября 2016 года. Главные партии исполняли Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Самая титулованная и знаменитая российская оперная певица до этого никогда не пела в Большом. Роман о любви молодого человека высокого происхождения кавалера Де Грие к ветреной девушке сомнительной репутации написал француз Антуан Франсуа Прево. Экспрессивный итальянец Джакомо Пуччини - автор музыки - впервые показал оперу в Турине в феврале 1893 года, так как миланский "Ла Скала" не рискнул давать премьеру из-за пикантных подробностей. Успех был ошеломительный. После этого все дальнейшие сочинения маэстро - "Богема", "Тоска", "Мадам Баттерфляй" - стали настоящей сенсацией.